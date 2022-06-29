П'яний водій вантажівки збив українського військового: кадри і подробиці від прокуратури
У Хмельницькій області п’яний водій вантажного автомобіля переїхав українського військового на блокпості територіальної оборони.
Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт проти водія, яким сів п’яним за кермо вантажівки. Чоловік порушив правила безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть одного потерпілого та тілесні ушкодження середньої тяжкості двом іншим (за ч. 3 ст. 286-1 чинного Кримінального кодексу України).
Найбільше покарання за цією статтею передбачає тюремне ув’язнення до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами до 10 років. Наразі триває досудове розслідування.