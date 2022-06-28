Декілька мереж АЗС знизили вартість автогазу

В Україні 28 червня одразу кілька мереж АЗС знизили вартість автогазу. У середньому минулої доби, 27 червня, вартість палива для автомобілів з ГБО знизилася в нашій країні в роздріб на 10 копійок за літр.

Декілька мереж АЗС знизили вартість автогазу

Одразу на 3 гривні за літр за один день знизила вартість автогазу мережа Укргазвидобування – до 40 гривень за літр. На 1,30 грн за літр (до 39,30 грн за літр) цей вид автомобільного палива за день подешевшав на заправках мережі Chipo.

На 1 гривню за літр паливо для автомобілів із ГБО подешевшало за один день у трьох мережах АЗС – Rodnik, Автотранс та Катрал.

Найдорожче 28 червня автогаз продавали на АЗС мереж Нефтек (42,99 грн/літр) та ОККО (42,00 грн за літр). Найдешевше автогаз коштував у мережах Авантаж (38,95 гривень за літр) та Rodnik (38,99 гривень/літр).

Декілька мереж АЗС знизили вартість автогазу

Нагадаємо, у деяких регіонах України досі відчувається дефіцит бензину та дизельного палива, який з'явився наприкінці квітня через те, що російські окупанти посилили обстріл нафтобаз, НПЗ та залізничної інфраструктури. На автогаз дефіциту практично не було. Особливо на тих АЗС, які продавали його за ціною 42 гривень за літр.

Раніше банкіри попередили про можливе підвищення цін на АЗС до 70 гривень за літр.


Максимов Віталій, Тудей





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