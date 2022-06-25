Україна налагодить залізничне сполучення з Молдовою в обхід Придністров’я

Завдяки налагодженню залізничної інфраструктури на півдні, Україна отримає додаткові логістичні можливості для експорту та імпорту продукції через порти Румунії, інформує ZN.ua.

На тлі надання Україні та Республіці Молдова статусу кандидатів в члени Євросоюзу, країни посилюють міждержавні партнерські відносини. Відомства країн узгодили відновлення залізничного сполучення на дільниці Березине – Басарабяска, повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

«Мінінфраструктури України та Міністерство інфраструктури та регіонального розвитку Молдови підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо розвитку залізничного сполучення, який передбачає відновлення залізничного руху на дільниці Березине (Україна) – Басарабяска (Молдова)» - йдеться в повідомленні.

Розвиток транспортної мережі на півдні країни дозволить налагодити логістику та покращити експортно-імпортний потенціал, у тому числі за рахунок Дунайських портів.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





Интересные новости
Ціни на пальне в Україні: стало відомо, якими вони будутьЦіни на пальне в Україні: стало відомо, якими вони будуть
Депутатам рекомендували скасувати безкоштовне розмитнення євробляхДепутатам рекомендували скасувати безкоштовне розмитнення євроблях
Шпигуни показали абсолютно новий BMW X3Шпигуни показали абсолютно новий BMW X3
Новий BMW X3 викотили на випробування: папараці "злили" перші фото кросовераНовий BMW X3 викотили на випробування: папараці "злили" перші фото кросовера
Стало відомо, навіщо в Україні скасували безкоштовне розмитнення автомобілівСтало відомо, навіщо в Україні скасували безкоштовне розмитнення автомобілів
Блок рекламы


Похожие новости
Україна поки не пускатиме автобуси до Польщі через пункт Краківець-Корчова. У зворотному напрямку в\'їзд дозволено – МВСУкраїна поки не пускатиме автобуси до Польщі через пункт Краківець-Корчова. У зворотному напрямку в\'їзд дозволено – МВС
Водіям-чоловікам призовного віку дозволено перетинати кордон: що для цього необхідно
Україна і Словаччина восени підпишуть проєкт Угоди про регулярне авіасполучення
На саміті Україна - ЄС може відбутися підписання угоди про єдиний авіапростір
Последние новости
Подгружаем последние новости