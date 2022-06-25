Україна налагодить залізничне сполучення з Молдовою в обхід Придністров’я

На тлі надання Україні та Республіці Молдова статусу кандидатів в члени Євросоюзу, країни посилюють міждержавні партнерські відносини. Відомства країн узгодили відновлення залізничного сполучення на дільниці Березине – Басарабяска, повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

«Мінінфраструктури України та Міністерство інфраструктури та регіонального розвитку Молдови підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо розвитку залізничного сполучення, який передбачає відновлення залізничного руху на дільниці Березине (Україна) – Басарабяска (Молдова)» - йдеться в повідомленні.

Розвиток транспортної мережі на півдні країни дозволить налагодити логістику та покращити експортно-імпортний потенціал, у тому числі за рахунок Дунайських портів.