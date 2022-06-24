П'яний водій запропонував поліцейським 50 л палива, щоб його не штрафували

У Сумській області п'яний водій запропонував патрульним поліцейським 50 літрів бензину, щоб вони не притягали його до адміністративної відповідальності. Про це повідомило Шосткінське районне управління поліції.

Під час патрулювання місцевості правоохоронці зупинили автомобіль ВАЗ 21154, у якого було пошкоджено лобове скло. 33-річний водій мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. На місці зупинки чоловік пройшов тест на рівень алкоголю у крові. Виявилося, що рівень алкоголю в крові у нього становить 1,16 проміле при нормі 0,2 проміле. Водій, щоб уникнути адміністративної відповідальності, запропонував поліцейським 50 літрів бензину та обіцяв інші "благи".

У свою чергу 35-річний пасажир теж запропонував правоохоронцям 50 літрів бензину, щоб його товариша не притягали до адміністративної відповідальності.

Нагрудні камери правоохоронців зафіксували це, що є доказом. Тепер водію та пасажиру доведеться відповідати за законом – слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Щодо водія також складено відповідний адміністративний протокол.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Києві водій відсудив в інспекції з паркування понад 10 000 гривень.