П'яний водій запропонував поліцейським 50 л палива, щоб його не штрафували

У Сумській області п'яний водій запропонував патрульним поліцейським 50 літрів бензину, щоб вони не притягали його до адміністративної відповідальності. Про це повідомило Шосткінське районне управління поліції.

П'яний водій запропонував поліцейським 50 л палива, щоб його не штрафували

Під час патрулювання місцевості правоохоронці зупинили автомобіль ВАЗ 21154, у якого було пошкоджено лобове скло. 33-річний водій мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. На місці зупинки чоловік пройшов тест на рівень алкоголю у крові. Виявилося, що рівень алкоголю в крові у нього становить 1,16 проміле при нормі 0,2 проміле. Водій, щоб уникнути адміністративної відповідальності, запропонував поліцейським 50 літрів бензину та обіцяв інші "благи".

У свою чергу 35-річний пасажир теж запропонував правоохоронцям 50 літрів бензину, щоб його товариша не притягали до адміністративної відповідальності.

П'яний водій запропонував поліцейським 50 л палива, щоб його не штрафували

Нагрудні камери правоохоронців зафіксували це, що є доказом. Тепер водію та пасажиру доведеться відповідати за законом – слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Щодо водія також складено відповідний адміністративний протокол.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Києві водій відсудив в інспекції з паркування понад 10 000 гривень.


Максимов Віталій, Тудей





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