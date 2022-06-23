Nissan представив оновлений Leaf

Компанія Nissan представила оновлений електромобіль Nissan Leaf, який продаватиметься як модель 2023 року. Оновлення мінімальні, а вартість збільшилась на 470 доларів.

Nissan представив оновлений Leaf

І хоча оновлення невеликі, Leaf отримав красивіший дизайн, ніж його попередник. У нього з'явилися нова решітка радіатора, нові фари, 17-дюймові колісні диски входять до стандартного обладнання комплектації SV (у комплектації S вони є додатковим обладнанням). Ззаду для покращення аеродинаміки з'явився дифузор та спойлер.

Покупцям Nissan Leaf тепер пропонуватимуть лише у двох комплектаціях – S та SV Plus. Обидві комплектації отримали пакет Safety Shield 360. Версія SV Plus додатково має систему допомоги водію ProPilot Assist 3 та Intelligent Around View Monitor.

Nissan представив оновлений Leaf

Електрична силова установка залишилася незмінною. Модель S оснащується електромотором потужністю 147 к.с. і 322 Нм крутного моменту, а у SV Plus потужність електромотора становить 214 к.с. і 338 Нм крутного моменту.

Модель S коштує 27 800 доларів, а модель SV Plus - 35 800 доларів. Це на 470 доларів дорожче, ніж раніше.

Nissan представив оновлений Leaf
Раніше стало відомо, що в Україні за першої реєстрації електромобілів не потрібно більше платити збір до Пенсійного фонду.


Максимов Віталій, Тудей





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