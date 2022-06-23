Стало відомо, коли в Україні з'явиться бензин за “справедливою“ ціною

Існує кілька умов для того, щоб в Україні з'явилося паливо за "справедливою" ціною, яке має продавати нова державна мережа АЗС. Про це розповів голова правління компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

Стало відомо, коли в Україні з'явиться бензин за “справедливою“ ціною

Державну мережу АЗС буде створено компанією "Нафтогаз України" за дорученням президента України Володимира Зеленського. Вона, як очікується, займе значну частку ринку і продаватиме паливо за "справедливою конкурентною ціною".

Вітренко у своєму інтерв'ю заявив, що національна мережа АЗС почне працювати тоді, коли отримає у своє управління відповідну інфраструктуру, а також, коли вирішиться проблема з доставкою палива з Європи та з'явиться можливість створення його резерву у загальнонаціональному масштабі. Після цього "Нафтогаз" зможе "забезпечити стабільність, прозорість, справедливість цін на цьому ринку".

Стало відомо, коли в Україні з'явиться бензин за “справедливою“ ціною

Тим часом, деякі експерти скептично ставляться до заяв про те, що нова мережа АЗС продаватиме паливо за доступною ціною. Директор мережі АЗС Prime Дмитро Леушкін вважає, що хтось, який поки що перебуває в тіні, вирішив за рахунок держави стати паливним олігархом.

У свою чергу, експерт Геннадій Рябцев упевнений, що державна мережа АЗС не зможе вплинути на зниження цін. Просто з'явиться ще один оператор роздрібного паливного ринку.

Раніше стало відомо, що автомобілі на українському вторинному ринку можуть суттєво подорожчати.


Максимов Віталій, Тудей





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