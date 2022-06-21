Нелегальні АЗС в Україні не щезли навіть в умовах відсутності пального: прокуратуру цікавить якість, а не звідки воно взялося

У Рівненській області виявлено 14 нелегальних автозаправних пунктів. Про це йдеться в повідомленні Рівненської обласної прокуратури.

"Під час моніторингу на Рівненщині виявлено 14 нелегальних автозаправних пунктів, які працювали без оформлення відповідним чином землекористування, дозволів на будівництво і введення в експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки", – повідомляє прокуратура Рівненської області.

Звідки нелегальні АЗС беруть паливо в умовах зупинки усіх НПЗ в Україні, прокуратура питанням не задається.

Йдеться лише про те, що виявлене паливо незадовільної якості. І, на думку прокуратури, саме якість палива у цьому випадку має стати предметом уваги контролюючих та правоохоронних органів.

"Це (дефіцит, - ред.) створює передумови для реалізації неякісного пального через його дефіцит на легальному ринку. Така ситуація потребує дієвішого реагування правоохоронних органів і органів контролю на порушення у цій сфері", – вважають у прокуратурі.

Зазначається, що наразі на території області продають паливно-мастильні матеріали 62 суб’єкти господарювання, яким видано 215 ліцензій. Рівненщина – транзитна область, де потреба у пальному становить орієнтовно 60 тис. тонн щодня. При цьому наразі забезпечено лише чверть від цієї кількості – 15 тис. тонн, без урахування потреб для транспорту критичної інфраструктури (які орієнтовно складають 1,5–2 тис. тон на добу).

У Фейсбук прокуратури дане повідомлення викликало скептичні коментарі українців.

Нагадаємо, незадовільна якість пального спостерігається на всіх АЗС України, а не лише на нелегальних. Держпродспоживслужба попередила, що якщо не повернути перевірки пального на АЗС, то за два-три місяці в Україні не буде на чому їздити.