Водій відсудив в інспекції з паркування понад 10 тис. грн

У Києві та багатьох інших українських містах знову почали евакуювати автомобілі, які на думку правоохоронців припарковані з порушенням правил. Проте правоохоронці іноді помиляються. Киянин, у якого евакуювали машину, відсудив у інспекції з паркування понад 10 000 гривень.

Водій відсудив в інспекції з паркування понад 10 тис. грн

Інспектор із паркування помітив кросовер Volvo ХС90, припаркований на його думку з порушенням правил. Тому він оштрафував водія на 510 гривень, а машину відправив на штрафмайданчик. В результаті водієві довелося витратити час, нерви та гроші, щоб забрати свій Volvo ХС90 зі штрафмайданчика.

Водій подав позовну заяву до суду, в якій просив скасувати штраф та компенсувати йому всі витрати, пов\'язані із незаконною на його думку евакуацією машини. Він стверджував, що автомобіль був зупинений на краю тротуару з дотриманням правил та не створював суттєвої перешкоди для руху інших транспортних засобів та пішоходів.

Водій відсудив в інспекції з паркування понад 10 тис. грн

Суд звернув увагу на те, що автомобіль хоч і знаходився на тротуарі, однак немає доказів, що він порушив п. 15.10 в) ПДР. Крім того, автомобіль не було зупинено у другому ряді, а перебував на тротуарі. Виходячи з цього, суд дійшов висновку про відсутність складу адміністративного правопорушення та ухвалив штраф скасувати, а на користь водія стягнути 10 218 гривень як компенсацію збитків.


Максимов Віталій, Тудей





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