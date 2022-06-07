В США показали прототип летающего мотоцикла

Американская компания Mayman Aerospace создала прототип летающего мотоцикла. Как сообщает New Atlas, P2 Speeder является третьим прототипом, который компания разработала на пути создания окончательного продукта.

Прототип оснащен восемью реактивными двигателями, которые работают на нулевом чистом углероде или устойчивом авиационном топливе (SAF). Корпус транспортного средства выполнен из углеродного волокна, а его дизайн разработан таким образом, чтобы максимизировать эффект полета.