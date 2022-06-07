2022-06-07
В США показали прототип летающего мотоцикла
Он развивает скорость до 800 километров в час.
Мотоцикл может развивать скорость до 800 километров в час© Mayman Aerospace
Американская компания Mayman Aerospace создала прототип летающего мотоцикла. Как
Прототип оснащен восемью реактивными двигателями, которые работают на нулевом чистом углероде или устойчивом авиационном топливе (SAF). Корпус транспортного средства выполнен из углеродного волокна, а его дизайн разработан таким образом, чтобы максимизировать эффект полета.
Фаина Ваулина, ZN.ua