Бензин и дизель дорожают? Сколько стоит топливо в Украине

Ситуация на украинском рынке топлива незначительно стабилизировалась, но все еще ощущается нехватка определенных видов. Ценник на бензин, газ и дизель мало изменился за последние дни, пишет «Телеграф» .

Согласно сводным данным сайта «Минфин» по Украине, на пятницу на бензин А-95 премиум и на дизельное топливо цена снизилась, тогда как на обычный 95, 92, премиум дизель и газ — выросла.

В среднем за 95 бензин просили 50, 28 грн, а за газ — 41,94.

Отметим, что цены отличаются от региона к региону. Например, в Киевской области цены на топливо на 5 июня заявлены такие:

95 бензин 50-52 грн;

газ — 40,2 грн.

Из крупных городов дешевле всего заправиться в Харькове. Цена на 95 бензин тут стартует от 48,9 грн до 51, а за газ в среднем просят 38 грн.

Чуть дороже Одесса. За 95 бензин просят 50-51 грн, за газ — 39,5 грн.

Ценник повышается во Львове. От 48,9 до 52 грн за бензин, 39,75 в среднем за газ.

В Днепропетровской и Запорожской областях цена держится на одном уровне и не намного ниже киевской. Бензин 95 — 50-51 грн, газ — 40,2 грн.