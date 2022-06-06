В Херсоне оккупант устроил фатальную аварию, людей разбросало по дороге: подробности ЧП

В Херсоне оккупант устроил фатальную аварию, людей разбросало по дороге: подробности ЧП

В Херсоне оккупант на иномарке устроил масштабное смертельное ДТП.

О страшной аварии в оккупированном городе вечером 5 июня сообщили местные Телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев.

Как рассказали местные жители, вечером роSSийский военный за рулем Toyota Land Cruiser мчался по городу на огромной скорости. Он «пролетел» на красные сигнал светофора, после чего врезался в другую машину. На кадрах с места можно было заметить, что авария задела и еще одну машину.

По неподтвержденной информации, в ДТП погибли два человека. Одной из них была пожилая женщина, которая находилась в «Славуте». Еще четыре человека попали в больницу с разными травмами. Судя по кадрам с места, машины влетели в людей, которые стояли на остановке. На видео пострадавшие и погибшие лежали прямо на дороге вокруг места столкновения машин.

Сам виновник аварии выжил. Очевидцы утверждают, что он вылез в багажник, сел в роSSийский военный «Тигр» и сбежал с места происшествия.

По данным СМИ, на внедорожнике ехали роSSийские военные. До этого их машину часто видели в сопровождении техники оккупантов. Также отмечается, что очевидцы трагедии не смогли оперативно вызвать «скорую» из-за того, что в городе оккупанты отключили сотовую связь.


Дарья Волкова, politeka.net





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