2022-06-05
Цены на бензин, ДТ и автогаз 5 июня: сколько сейчас на АЗС стоит горючее
В Украине все еще наблюдается дефицит бензина, огромные очереди на заправках и постоянно растущие цены на топливо.
Какие средние цены горючего на популярных украинских заправках состоянием на 5 июня по данным vseazs.com, сообщает "Апостроф".
Бензин категории А-95 и дизельное топливо есть практически на всех заправках Украины, информирует
Минимальная цена бензина А-95 на столичной на заправке АВИАС и Укрнафта - 50 грн/л.
В Винницкой области можно заправить автомобиль по такой стоимости:
В Одесской области самый популярный бензин также минимально обойдется в 50 гривен за литр:
Во Львовской области на заправке UPG можно найти цену в 48,90 грн/л.
Инна Погрибная, Апостроф