Цены на бензин, ДТ и автогаз 5 июня: сколько сейчас на АЗС стоит горючее

В Украине все еще наблюдается дефицит бензина, огромные очереди на заправках и постоянно растущие цены на топливо.

Какие средние цены горючего на популярных украинских заправках состоянием на 5 июня по данным vseazs.com, сообщает "Апостроф".

Бензин категории А-95 и дизельное топливо есть практически на всех заправках Украины, информирует Апостроф.

Минимальная цена бензина А-95 на столичной на заправке АВИАС и Укрнафта - 50 грн/л.

В Винницкой области можно заправить автомобиль по такой стоимости:

В Одесской области самый популярный бензин также минимально обойдется в 50 гривен за литр:

Во Львовской области на заправке UPG можно найти цену в 48,90 грн/л.


Инна Погрибная, Апостроф





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