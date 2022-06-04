Переход украинской железной дороги на евроколею будет стоить не такие уж безумные деньги

Министр инфраструктуры Александр Кубраков сказал, что перевод одной железнодорожной линии на стандарт ЕС будет стоить от 2 до 3 миллиардов долларов. Об этом он сказал The Financial Times .

По словам министра, также потребуются дополнительные инвестиции для увеличения пропускной способности на пограничных переходах.

Напомним, Украина начнет поэтапное строительство узкой железной дороги, чтобы соединить свою железную дорогу с европейской. Об этом 24 мая рассказал премьер-министр Денис Шмигаль в ходе заседания правительства.

Рассматриваются следующие этапы: Львов-Киев, Львов-Одесса, Львов-Кривой Рог.

Для сравнения, в 2008 году стоимость проекта по строительству 75 км евроколеи от границы с Польшей до Львова оценивали более чем в 400 млн евро. Да еще и называли этот инвестпроект "сомнительным".