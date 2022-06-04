Переход украинской железной дороги на евроколею будет стоить не такие уж безумные деньги
Интересно сравнивать, как оценивали стоимость евроколеи во времена, когда Украина шла в Европу больше на словах, информирует
Министр инфраструктуры Александр Кубраков сказал, что перевод одной железнодорожной линии на стандарт ЕС будет стоить от 2 до 3 миллиардов долларов. Об этом он сказал
По словам министра, также потребуются дополнительные инвестиции для увеличения пропускной способности на пограничных переходах.
Напомним, Украина начнет поэтапное строительство узкой железной дороги, чтобы соединить свою железную дорогу с европейской. Об этом 24 мая рассказал премьер-министр Денис Шмигаль в ходе заседания правительства.
Рассматриваются следующие этапы: Львов-Киев, Львов-Одесса, Львов-Кривой Рог.
Для сравнения, в 2008 году стоимость проекта по строительству 75 км евроколеи от границы с Польшей до Львова оценивали более чем в 400 млн евро. Да еще и называли этот инвестпроект "сомнительным".
А в мае 2009 г. железнодорожные администрации и транспортные министры РФ, Словакии, Австрии и Украины подписали четырехсторонний меморандум о создании СП. И согласно проекту... собирались проложить 505 км железнодорожного полотна стандартной на постсоветском пространстве ширины 1520 мм. Стоимость этого проекта оценивали еще круче. Новая железная дорога по Словакии, параллельная старой европути, должна была обойтись в 6,3 млрд евро. Еще 400 млн должно было уйти на грузовые терминалы и подвижной состав.