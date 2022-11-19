Невеликий і недорогий: з'явилися перші фото нового електрокросовера Toyota

У Лос-Анджелесі японська автомобільна компанія Toyota, яка нещодавно опублікувала перші фотографії своєрідної альтернативи Tesla Model 3, представила концепт нового електричного кросовера Toyota bZ Compact SUV, який скоро реалізується. Нова модель відрізняється своєю потужністю. Водночас авто буде невеликим та недорогим.

Фото з презентації опублікувало видання AUTO.RIA.

За дизайном прототип Toyota bZ Compact SUV схожий на Toyota Prius та представників нової електролінійки bZ, яка наразі складається з двох моделей: паркетника та седана. Інтер'єр відрізняється японською мінімалістичністю та простою естетикою.

Водночас у дизайні автівки є незвичний елемент - трапецієподібне кермо. Експерти припускають, що воно, ймовірно, не попаде до серійного виробництва.

Крім того, розробники обіцяють зробити еко-інтер'єр - за методом вторинної переробки.

Технічні характеристики поки що не розкривають, але очікується, що під капотом нова Toyota повністю повторюватиме bz4X, а покупцям запропонують дві версії: на 204 або 218 кінських сил. Також очікується, що на повністю заряджених акумуляторах Toyota bZ Compact SUV проїде близько 450 кілометрів.

Фото: auto.ria.com

Фото: auto.ria.com

Фото: auto.ria.com

Фото: auto.ria.com

Фото: auto.ria.com

Фото: auto.ria.com

Фото: auto.ria.com


Катерина Глянько, Апостроф





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