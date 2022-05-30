Mercedes откажется от механической коробки передач

Компания Mercedes-Benz начнет постепенно оказываться от использования в своих автомобилях механической коробки передач. Случится это не ранее 2023 года. Об этом сообщило немецкое издание Automobilwoche со ссылкой на представителя этого автогиганта.

Mercedes наконец начнет отказываться от механической коробки передач

Покупатели стали реже покупать автомобили с механической коробкой передач, именно поэтому боссы Mercedes-Benz решили от нее постепенно полностью отказаться. Все больше и больше покупателей предпочитают электромобили или машины с полноценной гибридной силовой установкой.

Впрочем, механическая коробка передач в модельной линейке Mercedes уже сейчас доступна только в некоторых версиях A-Class, B-Class, и CLA.

Mercedes наконец начнет отказываться от механической коробки передач

Еще в октябре 2020 года руководитель отдела исследований и разработок Mercedes-Benz Маркус Шеффер предупредил, что немецкий автогигант будет постепенно отказываться от механических коробок передач. Так что нынешняя новость не стала от нас большой неожиданностью. Кстати, у C-класс нового поколения только автоматическая коробка передач.

Напомним, компания Mercedes-Benz планирует к 2030 году выпускать только электромобили. До тех пор машины с ДВС будут создавать на электрических платформах.

Ранее Volkswagen объявил, что он к 2030 году полностью откажется от механической коробки передач.


Максимов Віталій, Тудей

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