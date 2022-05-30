Mercedes откажется от механической коробки передач

Компания Mercedes-Benz начнет постепенно оказываться от использования в своих автомобилях механической коробки передач. Случится это не ранее 2023 года. Об этом сообщило немецкое издание Automobilwoche со ссылкой на представителя этого автогиганта.

Покупатели стали реже покупать автомобили с механической коробкой передач, именно поэтому боссы Mercedes-Benz решили от нее постепенно полностью отказаться. Все больше и больше покупателей предпочитают электромобили или машины с полноценной гибридной силовой установкой.

Впрочем, механическая коробка передач в модельной линейке Mercedes уже сейчас доступна только в некоторых версиях A-Class, B-Class, и CLA.

Еще в октябре 2020 года руководитель отдела исследований и разработок Mercedes-Benz Маркус Шеффер предупредил, что немецкий автогигант будет постепенно отказываться от механических коробок передач. Так что нынешняя новость не стала от нас большой неожиданностью. Кстати, у C-класс нового поколения только автоматическая коробка передач.

Напомним, компания Mercedes-Benz планирует к 2030 году выпускать только электромобили. До тех пор машины с ДВС будут создавать на электрических платформах.

Ранее Volkswagen объявил, что он к 2030 году полностью откажется от механической коробки передач.