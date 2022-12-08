Шпигуни показали новий Mercedes EQA: що зміниться

Компанія Mercedes-Benz уперше вивела на дорожні випробування Mercedes-Benz EQA нового покоління. Фотошпигуни вже встигли сфотографувати цю новинку в Німеччині та показали її у Мережі.

Шпигуни показали новий Mercedes EQA: що зміниться

У вересні 2017 року Mercedes-Benz представив концепт нового електричного хетчбека EQA. Проте, надалі його переробили на кросовер. Перше покоління електричного кросовера Mercedes EQA з'явилося у 2021 році. Наразі німецький автогігант розробляє його друге покоління. І він матиме інший тип кузова – седан.

Mercedes-Benz EQA другого покоління буде не таким, як модель першого покоління. По-перше, його збудують на іншій платформі. Йдеться про спеціальну платформу для електромобілів, яка називається Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA). Її офіційно представлять у 2024 році. На цій платформі планують створювати компактні та середньорозмірні автомобілі. По-друге, він матиме інший кузов.

Шпигуни показали новий Mercedes EQA: що зміниться

Під час створення EQA другого покоління німецькі фахівці візьмуть деякі аеродинамічні хитрощі концепту Vision EQXX. Тобто він буде дуже аеродинамічним.

Автомобілі створені на платформі MMA отримають нову інформаційно-розважальну систему MB.OS, яку розробить Mercedes-Benz. Так німецький автогігант скорочуватиме витрати. Цією мультимедійною системою будуть оснащуватися не тільки електромобілі, а й машини з двигунами внутрішнього згоряння.

Шпигуни показали новий Mercedes EQA: що зміниться

Нагадаємо, що раніше Mercedes-Benz представив оновлений Mercedes B-Class.


Максимов Віталій, Тудей





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