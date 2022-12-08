Шпигуни показали новий Mercedes EQA: що зміниться

Компанія Mercedes-Benz уперше вивела на дорожні випробування Mercedes-Benz EQA нового покоління. Фотошпигуни вже встигли сфотографувати цю новинку в Німеччині та показали її у Мережі.

У вересні 2017 року Mercedes-Benz представив концепт нового електричного хетчбека EQA. Проте, надалі його переробили на кросовер. Перше покоління електричного кросовера Mercedes EQA з'явилося у 2021 році. Наразі німецький автогігант розробляє його друге покоління. І він матиме інший тип кузова – седан.

Mercedes-Benz EQA другого покоління буде не таким, як модель першого покоління. По-перше, його збудують на іншій платформі. Йдеться про спеціальну платформу для електромобілів, яка називається Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA). Її офіційно представлять у 2024 році. На цій платформі планують створювати компактні та середньорозмірні автомобілі. По-друге, він матиме інший кузов.

Під час створення EQA другого покоління німецькі фахівці візьмуть деякі аеродинамічні хитрощі концепту Vision EQXX. Тобто він буде дуже аеродинамічним.

Автомобілі створені на платформі MMA отримають нову інформаційно-розважальну систему MB.OS, яку розробить Mercedes-Benz. Так німецький автогігант скорочуватиме витрати. Цією мультимедійною системою будуть оснащуватися не тільки електромобілі, а й машини з двигунами внутрішнього згоряння.

Нагадаємо, що раніше Mercedes-Benz представив оновлений Mercedes B-Class.