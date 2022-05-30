АЗС в Украине снова обновили цены на бензин, дизтопливо и газ

АЗС Киевской области обновили цены на топливо – бензин, дизтопливо и автогаз.

Об этом пишет «Хвиля», ссылаясь на данные сервиса vseazs.

Так, стоимость бензина марки А-95 премиум на 28 мая составила 51,25 грн./л, обычный А-95 – 51,00 грн./л, а А-92 – 50,45 грн./л.

Дизельное топливо премиум класса стоит 56,50 грн./л, а обычное – 57,00 грн./л. А автогаз в среднем по региону стоит 38,00 грн./л.

Отметим, что такие цены на топливо в Киевской области удерживаются с 22 мая, до этого стоимость бензинов, дизтоплива и автогаза была несколько ниже.

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