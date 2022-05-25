Компания Volkswagen разрабатывает бюджетный электромобиль начального уровня стоимости, который будет иметь примерно такие же размеры, как и VW Polo. Эта новинка получит название VW ID 1.

В 2021 году на автосалоне в Мюнхене Volkswagen представил концепт ID Life, показывая, каким примерно может быть его самый недорогой электрокар. Однако, судя по изображению, которое недавно попало в Сеть, серийная версия будет не такой слишком оригинальной, как концепт ID Life, она будет больше похожа на седан ID 4.

На данный момент известно, что электромобиль VW ID 1 построят на укороченной платформе ID 3, которая называется MEB Entry. Она примерно на 100 мм меньше.

Эта новинка получит электромотор мощностью 201 л.с. В целом она будет более производительной, эффективной и функциональной, чем Volkswagen e-Up, который, собственно, и должна заменить в модельной линейке немецкого автогиганта.

Volkswagen планирует начать выпускать ID 1 с 2025 года. Сколько он будет стоить – еще, конечно, не известно. Повторяем, это будет самый доступный электрокар у Volkswagen.

Напомним, ранее стало известно, что Volkswagen к 2030 году полностью откажется от механической коробки передач.