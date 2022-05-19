Бензин и дизтопливо – минимум на 50% дороже: АЗС готовят новые цены

Сети автозаправок заключают первые соглашения по поставкам топлива без государственного регулирования. Об этом сообщает «Фокус» со ссылкой на издание «Зеркало недели».

Новая стоимость топлива увеличится на 50% и более по сравнению с последними розничными ценами, когда Минэкономики Украины регулировало процесс ценообразования.

В качестве примера взяты цены на 5 сетях АЗС — Socar, WOG, Shell, «Параллель» и «Нефтек». Дизель в трех из них (Socar, WOG, Shell) будет продаваться по 59 грн за литр. Самые высокие цены у «Нефтек» – 67 гривен за литр.

Бензины будут несколько дешевле. Марки «А-92» и «А-95» продадут по 52 грн за литр. Автогаз в сетях Socar, WOG и Shell продадут по 39 грн за литр.

Автогаз дорожает

Издание enkorr 18 ноября со ссылкой на данные консалтинговой группы «А-95» написало о росте средней цены на сжиженный газ в сетях АЗС на 1,15 гривен – до 36,39 грн/л. Часть консолидированной сети «Привата» подняла цену на 0,5-3 грн/л.

В сети «Авиас» автогаз стоит 36,37 грн/л, в «Укрнафте» — 33,88 грн/л. ОККО и WOG подняли стоимость автогаза до 36,99 и 37,98 грн/л, «Укргаздобыча» продает топливо за 42 грн/л. В сетях «БРСМ», «Автотранс», UPG и других автогаз подорожал на 0,5-2 грн/л.