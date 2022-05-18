Отмена госрегулирования: бензин по 52 грн, а ДТ – по 58 грн

После прекращения государственного регулирования цен на топливо бензин на АЗС должен стоить не более 52 гривен за литр, а дизельное топливо – не более 58 гривен за литр. Такое заявление сделала министр экономики Юлия Свириденко.

Она подчеркнула, что именно о таких ценах на АЗС шла речь с операторами топливного рынка, когда принималось решение про временную отмену госрегулирования.

Между тем, по состоянию на 17 мая в сети ОККО бензин А-95 продавали за 39,86 гривен за литр, в сети WOG – тоже 39,86 гривен за литр, в сети Авиас – 42 гривны, а в сети Катрал – 49 гривен.

Дизельное топливо в сети ОККО продавали за 42,31 гривну за литр, в сети WOG – тоже 42,31 гривну за литр, в сети Авиас – за 44 гривны, а в сети Катрал – за 51 гривну.

Впрочем, некоторые сети АЗС продают топливо по более высоким ценам, если оно, конечно, вообще есть в продаже.

По мнению Свириденко, отмена госрегулирования цен должно наполнить АЗС топливом, что приведет к ликвидации очередей. Так ли это будет на самом деле – покажет уже ближайшее время.

Между тем, ранее мы рассказали украинским водителям, как заправить автомобиль при дефиците топлива.