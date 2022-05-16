Кабмин резко изменил предельные цены на бензин и дизтопливо: чего ждать украинцам на АЗС

Минэкономики обнародовало среднюю стоимость бензина и дизельного топлива в Украине, на основе которых исчисляется предельная цена реализации топлива на АЗС.

Так, Кабмин на вторую декаду мая повысил предельную цену на бензин и уменьшил на дизтопливо. Об этом сообщили на официальном сайте Минэкономики.

На основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины", средняя стоимость бензина А-95 пока составляет 33,36 гривны за литр, дизельного топлива — 35,31 гривны за литр. По сравнению с началом месяца цена на бензин выросла на 2,17 грн, на дизтопливо - снизилась на 32 копейки.



С учетом предельных торговых наценок, максимальная цена на "обычный" бензин на АЗС не должна превышать 39,86 грн/литр, на "обычное" дизтопливо – 42,31 грн/литр. Премиальные же марки топлива могут реализовываться с 5% надбавкой: бензин А-95 – 41,85 грн/л, дизтопливо - за 44,42 грн/л.