Завод "Еврокар" возобновит выпуск автомобилей Skoda в Украине

Завод "Еврокар", который после начала полномасштабного вторжения роSSийских оккупационных войск в Украину превратили в центр оказания помощи беженцам, возобновляет производство автомобилей Skoda. Об этом проинформировала пресс-служба предприятия.

В частности, выпуск чешских автомобилей в Закарпатской области возобновится в июне текущего года.

Напомним, в мае в Украине возобновились продажи автомобилей Skoda. Дилерские центры чешского автопроизводителя работают в зависимости от ситуации с безопасностью в регионах. Правда, покупателям придется ждать примерно до 9 месяцев. Однако, он может быть меньшим, в зависимости от количества заказов в очереди. Также доступны чешские автомобили, которые были на складе до вторжения войск РФ .

Ранее в Украине разрешили вновь регистрировать в сервисных центрах МВД новые автомобили (эта услуга была приостановлена после начала вторжения войск РФ). Сейчас доступны практически все услуги сервисных центров МВД .

Нужно отметить, что уже несколько крупных автопроизводителей возобновили продажи в Украине (в безопасных регионах). Например, компания Toyota.

Ранее стало известно, что в Украине начались продажи нового компактного кроссовера Skoda Karoq.