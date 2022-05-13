Завод "Еврокар" возобновит выпуск автомобилей Skoda в Украине
Завод "Еврокар", который после начала полномасштабного вторжения роSSийских оккупационных войск в Украину превратили в центр оказания помощи беженцам, возобновляет производство автомобилей Skoda. Об этом проинформировала пресс-служба предприятия.
В частности, выпуск чешских автомобилей в Закарпатской области возобновится в июне текущего года.
Напомним, в мае в Украине возобновились продажи автомобилей Skoda. Дилерские центры чешского автопроизводителя работают в зависимости от ситуации с безопасностью в регионах. Правда, покупателям придется ждать примерно до 9 месяцев. Однако, он может быть меньшим, в зависимости от количества заказов в очереди. Также доступны чешские автомобили, которые были на складе до вторжения войск РФ.
Ранее в Украине разрешили вновь регистрировать в сервисных центрах МВД новые автомобили (эта услуга была приостановлена после начала вторжения войск РФ). Сейчас доступны практически все услуги сервисных центров МВД.
Нужно отметить, что уже несколько крупных автопроизводителей возобновили продажи в Украине (в безопасных регионах). Например, компания Toyota.
Ранее стало известно, что в Украине начались продажи нового компактного кроссовера Skoda Karoq.