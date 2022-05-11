В Украине власти создают стратегический запас горючего, «который будет невозможно разбомбить и уничтожить»

В офисе президента попросили граждан сохранять спокойствие и дать возможность насытить АЗС, информирует ZN.ua.

В Украине власти создают стратегический запас горючего, «который будет невозможно разбомбить и уничтожить»
© СБУ

Украинские власти принимают все необходимые меры, чтобы в стране стало достаточно горючего и исчез дефицит бензина и дизеля на АЗС. Так что ситуация должна только улучшаться. Об этом сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Ростислав Шурма.

В Украину везут достаточно горючего, чтобы ежедневные нужды граждан были покрыты.

«Я прошу всех граждан Украины сохранять спокойствие для того, чтобы мы могли насытить все заправки горючим, создать соответствующий запас и быть защищенными от действий врага, — заявил Шурма.

Более того, Шурма заверил, что в Украине будет сформирован дополнительный стратегический запас горючего, который невозможно разбомбить и уничтожить. Таким образом, потребность населения и бизнеса в горючем будет гарантирована на месяцы вперед.

Заместитель руководителя офиса президента напомнил, что РоSSия с самого начала войны с Украиной уничтожала топливную инфраструктуру государства. Уничтожены Кременчугский НПЗ, а также десятки нефтебаз. К тому же отсутствует выход к Черному морю, через которое шли значительные объемы горючего и остановленные поставки из Мозырского НПЗ.

«Фактически нам приходится с нуля выстраивать инфраструктуру снабжения нефтепродуктами через наши западные границы, от наших западных партнеров», — рассказал Ростислав Шурма.

Чиновник отметил, что в мирное время Украина ежемесячно потребляла около 1 млн. т дизеля, бензина и сжиженного газа. Однако порты, существующая железнодорожная инфраструктура и подвижной состав в Восточной Европе пока не способны логистически справиться с таким объемом нефтепродуктов.

Ростислав Шурма отметил, что Офис Главы государства вместе с украинским правительством проводит активную работу, чтобы построить с европейскими партнерами все необходимые цепочки поставки нефтепродуктов.

«Объемы импорта увеличены более чем в пять раз по сравнению с тем, что было еще полтора месяца назад. На сегодняшний день объемы импорта фактически соответствуют темпам ежедневного потребления бензина и дизеля на заправках», — сказал он.


Дубенко Вадим, ZN.ua

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