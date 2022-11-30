Стало відомо, який запас ходу матиме новий Mercedes eSprinter

Запас ходу у електричного фургона Mercedes-Benz eSprinter нового покоління, який зараз розробляє компанія Mercedes-Benz, становитиме 495 км. Саме стільки під час тестів проїхав прототип нового eSprinter.

Стало відомо, який запас ходу матиме новий Mercedes eSprinter

Перше покоління фургона Mercedes-Benz eSprinter з'явилося у 2019 році. У 2023 році, як очікується, розпочнеться продаж його другого покоління.

eSprinter першого покоління оснащується батареєю на 41 або 55 кіловат-годин. Запас ходу у стандартній комплектації – 115 км, а у дорожчій комплектації – 150 км. Максимальна швидкість – 80 або 120 км/год.

Дорожні випробування Mercedes-Benz eSprinter другого покоління почалися ще в лютому 2022 року. Нові випробування в Німеччині показали, що у нього запас ходу сягає 495 км. Це були випробування в реальних умовах: фургон проїхав зі Штутгарта до Мюнхена і повернувся назад. При цьому в нього залишився запас ходу приблизно на 20 км.

Стало відомо, який запас ходу матиме новий Mercedes eSprinter

За даними Mercedes-Benz, новий тестовий фургон eSprinter оснащувався найємнішим акумулятором. Усього ж буде три версії, залежно від акумулятора. Він споживав у середньому 21,9 кВтг на 100 км.

Звісно, запас ходу 495 км – не дуже вражаюче для сегмента фургонів, у якому домінують моделі з дизельним двигуном. Але для електричних фургонів це добрий показник. І це набагато більше, ніж запас ходу у eSprinter першого покоління.

Новий Mercedes-Benz eSprinter дебютує у лютому 2023 року. Незабаром після цього він з'явиться у продажу.

Стало відомо, який запас ходу матиме новий Mercedes eSprinter

Нагадаємо, що раніше Mercedes-Benz представив оновлений Mercedes B-Class.


Максимов Віталій, Тудей





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