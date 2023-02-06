У Китаї створили електричний кросовер із запасом ходу 1024 км

У лютому 2023 року в Китаї почнуть приймати замовлення на новий кросовер Leap C11 EREV, у якого запас ходу становить 1024 км. Постачання цієї новинки почнеться у першому кварталі поточного року. Скільки він коштує, ще не повідомлялося.

Leap – це автомобільний бренд китайської компанії Leapmotor, яка була утворена у 2015 році. Зараз у модельній лінійці Leapmotor є чотири автомобілі: кросовер Leap C11, седан Leap C01, спорткар Leap S01 та хетчбек Leap T03.

Leap C11 EREV побудований на базі кросовера C11. Він отримав деякі зміни у дизайні кузова, в салоні та електричну силову установку. C11 EREV від електричної версії, зокрема, відрізняється решіткою радіатора та переднім бампером.

Довжина C11 EREV становить 4780 мм, ширина – 1905 мм, висота – 1775 мм, а колісна база – 2930 мм. У нього з комфортом міститься 5 людей.

Електрична силова установка складається із трициліндрового 1,2-літрового бензинового двигуна потужністю 131 к.с., електромотора потужністю 272 к.с., та потрійний літієвої батареї. Максимальна швидкість цього кросовера сягає 150 км/год. Бензиновий двигун не обертає колеса, а використовується для заряджання акумулятора.

Leap C11 EREV, згідно з китайським тестовим циклом CLTC, на електротязі може проїхати 285 км. Загальний запас ходу дуже великий – 1024 км.

У салоні на передній панелі встановлені три дисплеї. Є система автономного керування 2-го рівня. Але які у неї функції – поки що не відомо.

Слід зазначити, що повністю електричний Leap C11EV з'явився у 2021 році. У нього дві версії – з одним та з двома електромоторами. Загальна потужність силової установки з двома електромоторами складає 544 к.с. і 720 Нм крутного моменту.

Leap C11 EREV відноситься до автомобілів зі збільшеним запасом ходу, які дуже популярні у Китаї. Найвідоміший китайський виробник автомобілів EREV – компанія Li Auto. Але взагалі такі автомобілі зі збільшеним запасом ходу є в модельній лінійці багатьох китайських автовиробників.

В Україні кросовер Leap C11 EREV навряд чи з'явиться. Але якщо це і станеться, то не найближчими роками.

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