У електромобілів Volkswagen запас ходу буде 700 км

Компанія Volkswagen буде створювати нові електромобілі на модернізованій платформі MEB, розробка якої скоро почнеться. Завдяки цьому їхній запас ходу складе 700 кілометрів, повідомила німецька газета FAZ.

Глава Volkswagen Group Олівер Блюме вже погодився інвестувати значну суму у розробку модернізованої платформи MEB (вона називається MEB+). Загалом, цей німецький автогігант інвестує у технології для електромобілів 1,5 млрд євро.

За даними FAZ, модернізована платформа MEB підтримуватиме зарядку батарей на швидкості від 175 до 200 кВт (завдяки новому поколінню батарей). Зараз у електромобілів, збудованих на платформі MEB, швидкість заряджання батарей становить до 135 кВт.

ID VW. Aero concept

Модернізована платформа дозволить німецькому автогіганту випускати електромобілі із запасом ходу 700 кілометрів. Дуже добрий показник. Далеко не всі сучасні електрокари, і навіть ті, котрі тільки розробляють, можуть похвалитися таким запасом ходу.

Раніше очікувалося, що Volkswagen буде створювати свої нові електромобілі на новій платформі Scalable Systems Platform (SSP). Однак, з якихось причин тепер вибір зроблено на користь модернізованої платформи MEB. Коли з'являться машини на цій платформі, ще не відомо. Можливо, на ній збудують мироавтобус ID Buzz та седан ID Aero, продаж яких розпочнеться найближчими роками.

ID VW. Aero concept

Нагадаємо, раніше Volkswagen показав електромобіль VW ID.3 другого покоління.