Не только "Мрия": эксклюзивные фото поврежденных оккупантами самолетов в Гостомеле

После ожесточенных боев на территории Гостомеля, в том числе и в местном аэропорту, где сгорела украинская "Мрия", от агрессии РФ пострадал еще один огромный ангар, информирует Апостроф .

Об этом сообщает фотокорреспондент сайта "Апостроф" Роман Петушков.

Он отмечает, что во время боев, в нем на ремонте находился еще один украинский великан – Ан-124 Руслан. Самолет проходил плановую модернизацию для продления срока эксплуатации, но к сожалению он тоже получил неисправимые повреждения.

"От обстрелов самолет почти весь в дырах от обломков и имел пожар на борту", - отмечает журналист.

Кроме "Руслана" в этом гигантском ангаре было еще два самолета - пассажирский Ан-148 и совсем маленький Ан-28. Пока неизвестно, насколько были повреждены воздушные суда и подлежат ли они ремонту.

Сам ангар получил огромные повреждения от ударов вражеской артиллерии, но, по предварительным данным, ремонту подлежит.