Не только "Мрия": эксклюзивные фото поврежденных оккупантами самолетов в Гостомеле

После ожесточенных боев на территории Гостомеля, в том числе и в местном аэропорту, где сгорела украинская "Мрия", от агрессии РФ пострадал еще один огромный ангар, информирует Апостроф.

Об этом сообщает фотокорреспондент сайта "Апостроф" Роман Петушков.

Он отмечает, что во время боев, в нем на ремонте находился еще один украинский великан – Ан-124 Руслан. Самолет проходил плановую модернизацию для продления срока эксплуатации, но к сожалению он тоже получил неисправимые повреждения.

"От обстрелов самолет почти весь в дырах от обломков и имел пожар на борту", - отмечает журналист.

Кроме "Руслана" в этом гигантском ангаре было еще два самолета - пассажирский Ан-148 и совсем маленький Ан-28. Пока неизвестно, насколько были повреждены воздушные суда и подлежат ли они ремонту.

Сам ангар получил огромные повреждения от ударов вражеской артиллерии, но, по предварительным данным, ремонту подлежит.


Мария Швец, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Какие автомобили ввозят украинцы для "нулевой" растаможкиКакие автомобили ввозят украинцы для "нулевой" растаможки
"Тупой саботаж, тупое вредительство": в Сети показали очередь из цистерн, пока в Украине топливный дефицит"Тупой саботаж, тупое вредительство": в Сети показали очередь из цистерн, пока в Украине топливный дефицит
В Курской области РоSSии обрушился железнодорожный мостВ Курской области РоSSии обрушился железнодорожный мост
"Трамваев в Харькове больше нет": в городе демонтируют рельсы, фото"Трамваев в Харькове больше нет": в городе демонтируют рельсы, фото
Укрзализныця временно приостановила продажу электронных билетов на поездаУкрзализныця временно приостановила продажу электронных билетов на поезда
Блок рекламы


Похожие новости
Крылья сокола над "Мрией": что происходит с сожженным оккупантами Ан-225, фотоКрылья сокола над "Мрией": что происходит с сожженным оккупантами Ан-225, фото
"Трамваев в Харькове больше нет": в городе демонтируют рельсы, фото"Трамваев в Харькове больше нет": в городе демонтируют рельсы, фото
Редчайший суперкар почти за миллион долларов разбили в нелепом ДТП: фотоРедчайший суперкар почти за миллион долларов разбили в нелепом ДТП: фото
В Черниговской области возобновили движение возле 8 поврежденных мостов и путепроводов - КубраковВ Черниговской области возобновили движение возле 8 поврежденных мостов и путепроводов - Кубраков
Под Белой Церковью депутат сбил насмерть семейную пару - сиротами остались 4 детей: фотоПод Белой Церковью депутат сбил насмерть семейную пару - сиротами остались 4 детей: фото
В Киеве BMW сбило женщину с младенцем в коляске: что известно о несчастье, фотоВ Киеве BMW сбило женщину с младенцем в коляске: что известно о несчастье, фото
РоSSийские мародеры угнали из Украины редкие экземпляры авто: фотоРоSSийские мародеры угнали из Украины редкие экземпляры авто: фото
Оставил свою "карету" на самом неудобном месте: в Киеве "герой парковки" парализовал движение троллейбусов, фотоОставил свою "карету" на самом неудобном месте: в Киеве "герой парковки" парализовал движение троллейбусов, фото
Под Харьковом оккупанты-мародеры украли у коллекционера раритетные авто: фотоПод Харьковом оккупанты-мародеры украли у коллекционера раритетные авто: фото
Украинка на скорости протаранила церковь, фото: "заехала на машине внутрь"Украинка на скорости протаранила церковь, фото: "заехала на машине внутрь"
Последние новости
Подгружаем последние новости