"Ситуация меняется быстро": когда на столичных АЗС появится бензин

Процесс налаживания поставок продолжается.

© Факты

Проблема с отсутствием топлива на автозаправках Киева может решиться "уже в скором времени", "в ближайшие дни", но точной даты не называют ни участники рынка, ни в государственных органах. Об этом свидетельствует мониторинг ситуации, проведенный ZN.UA.

Последний официальный комментарий по поводу общей ситуации в стране озвучил первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко во время брифинга 3 мая.

"Буквально через несколько дней у нас уже не будет дефицита топлива. Мы много работаем с Правительством и все видели решение, которое позволило перезапустить процесс дефицита топлива", — отметил Корниенко во время брифинга.

Он также добавил, что будут другие цены, но возможность купить топливо для автотранспорта будет.

Через два дня, по состоянию на 5 мая, мониторинг столичных АЗС показывает, что "несколько дней", обещанные первым заместителем Председателя ВР, очевидно еще не прошли. В столице заправляют преимущественно дизельным топливом и почти исключительно специальный транспорт.

Компании, чьи АЗС расположены в столице, прямых ответов преимущественно избегают, и стандартно советуют следить за поставкой топлива через чат-боты, на специальных картах, где сети обнародуют наличие топлива, и через горячие линии.

Сеть АЗС ОККО отмечает, что ситуация меняется быстро, правда, имея в виду уменьшение горючего, а не его появление.

В то же время, определенная информация от участников рынка все же поступает. Так, например, та же сеть ОККО 2 мая сообщала, что горючее в столице есть, однако оно поступает исключительно на нужды спецтранспорта. Кроме того, из комментариев оператора стало известно, что процесс налаживания поставок продолжается.

В колл-центре ОККО на вопросы корреспондента ZN.UA ответили, что перебои с топливом в Киеве продолжаются из-за трудностей с поставкой топлива из Европы.

"Однако скоро вопрос должен решиться", - сказали в колл-центре.

В сети WOG сообщили, что в Киеве бензина А-95 для населения нет, его отпускают только полицейским. Однако на некоторых АЗС Киевской области еще можно заправиться. В частности, бензина вроде бы достаточно в Кагарлыке.

В UPG сообщили, что бензин А-95 отпускают только по талонам и топливным картам, которые были приобретены еще до начала войны.

Премиум-бензин NANO 95 удалось обнаружить на двух АЗС сети Socar.

Также на двух заправках БРСМ находился фирменный бензин А-95 ЕВРО PLUS.


Лия Ильченко, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Какие автомобили ввозят украинцы для "нулевой" растаможкиКакие автомобили ввозят украинцы для "нулевой" растаможки
Движение через мост в Затоке восстановили: что известноДвижение через мост в Затоке восстановили: что известно
В Курской области РоSSии обрушился железнодорожный мостВ Курской области РоSSии обрушился железнодорожный мост
"Тупой саботаж, тупое вредительство": в Сети показали очередь из цистерн, пока в Украине топливный дефицит"Тупой саботаж, тупое вредительство": в Сети показали очередь из цистерн, пока в Украине топливный дефицит
"Трамваев в Харькове больше нет": в городе демонтируют рельсы, фото"Трамваев в Харькове больше нет": в городе демонтируют рельсы, фото
Блок рекламы


Похожие новости
А есть ли "зрада"? Автовладельцам показали, какой должна быть цена на бензин в УкраинеА есть ли "зрада"? Автовладельцам показали, какой должна быть цена на бензин в Украине
Эксперт объяснил, когда прекратится дефицит топлива в УкраинеЭксперт объяснил, когда прекратится дефицит топлива в Украине
В Україні за вихідні відчутно підскочили ціни на бензин та дизпаливоВ Україні за вихідні відчутно підскочили ціни на бензин та дизпаливо
Под Киевом развернулся бой в очереди за бензином: видео инцидентаПод Киевом развернулся бой в очереди за бензином: видео инцидента
В Украине хотят вернуть налоги на бензин и дизельное топливоВ Украине хотят вернуть налоги на бензин и дизельное топливо
Предельные цены на бензин и дизтопливо снова повысилиПредельные цены на бензин и дизтопливо снова повысили
Бензин упал в цене, а автогаз заметно подорожал: свежие данные на украинских АЗСБензин упал в цене, а автогаз заметно подорожал: свежие данные на украинских АЗС
В Украину едет бензин из ФРГ и LPG из Штатов: когда исчезнет дефицитВ Украину едет бензин из ФРГ и LPG из Штатов: когда исчезнет дефицит
В Украине автогаз теперь будет стоить столько же, сколько бензинВ Украине автогаз теперь будет стоить столько же, сколько бензин
На украинских заправках появятся «обновленные» бензин и дизтопливо
Последние новости
Подгружаем последние новости