"Ситуация меняется быстро": когда на столичных АЗС появится бензин

Проблема с отсутствием топлива на автозаправках Киева может решиться "уже в скором времени", "в ближайшие дни", но точной даты не называют ни участники рынка, ни в государственных органах. Об этом свидетельствует мониторинг ситуации, проведенный ZN.UA.

Последний официальный комментарий по поводу общей ситуации в стране озвучил первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко во время брифинга 3 мая.

"Буквально через несколько дней у нас уже не будет дефицита топлива. Мы много работаем с Правительством и все видели решение, которое позволило перезапустить процесс дефицита топлива", — отметил Корниенко во время брифинга.

Он также добавил, что будут другие цены, но возможность купить топливо для автотранспорта будет.

Через два дня, по состоянию на 5 мая, мониторинг столичных АЗС показывает, что "несколько дней", обещанные первым заместителем Председателя ВР, очевидно еще не прошли. В столице заправляют преимущественно дизельным топливом и почти исключительно специальный транспорт.

Компании, чьи АЗС расположены в столице, прямых ответов преимущественно избегают, и стандартно советуют следить за поставкой топлива через чат-боты, на специальных картах, где сети обнародуют наличие топлива, и через горячие линии.

Сеть АЗС ОККО отмечает, что ситуация меняется быстро, правда, имея в виду уменьшение горючего, а не его появление.

В то же время, определенная информация от участников рынка все же поступает. Так, например, та же сеть ОККО 2 мая сообщала, что горючее в столице есть, однако оно поступает исключительно на нужды спецтранспорта. Кроме того, из комментариев оператора стало известно, что процесс налаживания поставок продолжается.

В колл-центре ОККО на вопросы корреспондента ZN.UA ответили, что перебои с топливом в Киеве продолжаются из-за трудностей с поставкой топлива из Европы.

"Однако скоро вопрос должен решиться", - сказали в колл-центре.

В сети WOG сообщили, что в Киеве бензина А-95 для населения нет, его отпускают только полицейским. Однако на некоторых АЗС Киевской области еще можно заправиться. В частности, бензина вроде бы достаточно в Кагарлыке.

В UPG сообщили, что бензин А-95 отпускают только по талонам и топливным картам, которые были приобретены еще до начала войны.

Премиум-бензин NANO 95 удалось обнаружить на двух АЗС сети Socar.

Также на двух заправках БРСМ находился фирменный бензин А-95 ЕВРО PLUS.