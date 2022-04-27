Электромобиль Nissan Leaf обновят летом

Компания Nissan летом 2022 года начнет поставлять дилерам обновленный электромобиль Nissan Leaf, который будет продаваться как модель 2023 года. Обновления небольшие, но зато цена не изменилась, несмотря на инфляционные процессы во всем мире.

Первое поколение Nissan Leaf появилось в 2010 году. Много лет подряд это был самый популярный электромобиль в мире. Однако, в последнее время появилось так много самых разных автомобилей с электрической силовой установкой, что интерес к нему начал снижаться.

Nissan сейчас готовится к началу серийного производства своего нового электромобиля Ariya, однако, внимание Leaf тоже уделяется.

Nissan Leaf 2023 модельного года получил небольшие изменения в дизайне. Самые заметные из них – новые многоспицевые колесные диски

Если раньше у этого японского электрокара было пять комплектаций, то теперь осталось только две - S (базовая) и SV Plus. Базовая комплектация оснащается электромотором мощностью 147 л.с. и батареей на 49 кВтч. Комплектация SV Plus получила электромотор мощностью 214 л.с. и батарею на 62 кВтч. Запас хода – до 385 км.

Обновленный Leaf появится в продаже летом. В базовой комплектации он будет стоить от 28 425 долларов, а версия SV Plus – от 36 424 долларов. То есть цены останутся старыми.

Напомним, ранее стало известно, что электромобиль Nissan Leaf в третьем поколении станет компактным кроссовером.