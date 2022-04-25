В Украине национализируют белорусское судно, работавшее на РФ

Оно находилось в акватории Измаильского порта.

В Украине национализируют белорусское судно, работавшее на РФ
© ГБР/Facebook

ДБР инициировало национализацию белорусского судна, выполнявшее операции для РоSSийской Федерации в водах Украины. Об этом Государственному бюро расследований сообщило на своей странице Facebook.

Следователи территориального управления ДБР Николаева совместно с сотрудниками Госпогранслужбы обнаружили белорусское судно "Надежда" и сухогруз, находившиеся в акватории Измаильского порта в Одесской области. Корабли были заняты в логистических операциях РоSSии на реке Дунай.

Во время проверки судов в акватории Черноморского ДБР совместно с работниками Регионального управления морской охраны Госпогранслужбы и отдела Одесского пограничного отряда было обнаружено судно РоSSийской Федерации.

"Владельцы пытались спрятать во время войны нефтеналивной танкер "Волгонефть-268" на Ильичевском судоремонтном заводе, сменив "прописку" корабля на Замбию", - сообщают в ДБР.

Сотрудники ДБР передали на хранение судна в Администрацию морских портов Украины. Теперь они будут работать в интересах Украины для ее развития и экономического развития.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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