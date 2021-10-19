Анчелотти сообщил, сколько минут сыграет Лунин в этом сезоне за "Реал". Футбол

Коуч мадридцев даст украинскому голкиперу определенное количество минут в течение сезона.

Анчелотти сообщил, сколько минут сыграет Лунин в этом сезоне за "Реал"
Андрей Лунин
Фото: ФК Реал

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти накануне матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Шахтера" прокомментировал ситуацию со вторым вратарем команды Андреем Луниным, не имеющий игровой практики в этом сезоне.

По словам наставника "бланкос", он доволен украинским голкипером, но заявил, что Андрею нужно прогрессировать, чтобы бороться за место в составе с основным стражем ворот, бельгийцем Тибо Куртуа.

"Лунин должен прогрессировать и становиться лучшим, но он очень хорошо играет. Я уже разговаривал с ним и сообщил, что дам ему определенное количество минут в течение сезона. Однако следует понимать, что перед Луниным есть Куртуа - один из лучших вратарей мира на сегодня" , - отметил Анчелотти.

"Все видят, что Лунин - хороший вратарь. Нет никаких сомнений, что он добьется успеха в своей профессиональной карьере", - добавил итальянский специалист.

Ранее появилась информация, что Луниным заинтересовался гранд немецкого футбола дортмундская "Боруссия".

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