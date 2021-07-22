За день до открытия Олимпиады-2020 в Токио зафиксировано рекордное в этом году количество инфицированных COVID-19

Олимпиаду могут отменить.

За день до открытия Олимпиады-2020 в Токио зафиксировано рекордное в этом году количество инфицированных COVID-19
Фото: Outlook India

За день до церемонии открытия Олимпийских игр-2020 в столице Японии зафиксировано рекордное в этом году количество новых заражений коронавирусом, сообщает kyodonews.net.

22 июля в Токио произошло 1979 случаев заражения. По информации экспертов в области здравоохранения, в августе число заражений может достичь 2600 человек в день.

Добавим, что в четверг оргкомитет Токийских игр сообщил о 12 новых положительных зараженных COVID-19, связанных с Олимпийскими играми, причем два из них были обнаружены у зарубежных спортсменов, проживающих в Олимпийской деревне.

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