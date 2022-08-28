Збірна України з баскетболу програла другий матч за тиждень у відборі на ЧС-2023

Збірна України з баскетболу зазнала поразки від Ісландії у поєдинку відбірного турніру на чемпіонат світу-2023.

Підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді програли з рахунком 88:91.

Перша половина поєдинку завершилася з перевагою українців у п'ять очок. Однак потім суперник зумів відіграти відставання та здобути перевагу +8. Збірна України майже врятувала гру та перевела її до овертайму, але там ісландці знову вийшли вперед та довели справу до перемоги.

Найрезультативнішим гравцем української команди став представник НБА Святослав Михайлюк – 19 очок, 6 передач та 6 підбирань.

Ісландія – Україна – 91:88 (14:19, 22:22, 27:14, 17:25, 11:8 ВІД)

Огляд матчу

Варто зазначити, що 24 серпня українці програли Італії. Свій наступний матч національна команда проведе 2 вересня проти Великобританії на Євробаскеті-2022.