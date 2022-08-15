"Шахтар" провів два контрольні матчі за день проти саудівського клубу

Донецький "Шахтар" провів два товариські матчі за день на тренувальному зборі у словенському Брдо.

Команда Ігора Йовічевіча зустрічалася з "Аль-Фатехом" із Саудівської Аравії та провела поєдинки у різних складах.

Перша гра завершилася розгромною перемогою донеччан із рахунком 5:0. Варто зазначити, що один із голів на свій рахунок записав Лассіна Траоре, який повернувся до складу команди.

Другий поєдинок став переможним для суперника донеччан – 1:3. Єдиний забитий м'яч у складі "Шахтаря" на рахунку Михайла Мудрика.

"Шахтар" – "Аль-Фатех" – 5:0

Голи: Сікан, 7, 37, Вакула, 24, Кривцов, 34, Траоре, 80

Стартовий склад "Шахтаря": П'ятов, Фаріна, Кривцов, Чоботенко, Бондар, Корнієнко, Джурасек, Очеретько, Кащук, Сікан, Вакула

"Шахтар" – "Аль-Фатех" – 1:3

Гол: Мудрик, 29

Стартовий склад "Шахтаря": Трубін, Михайличенко, Матвієнко, Козік, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Тотовицький, Судаков, Мудрик, Топалов

Ігри проходили у рамках благодійного туру Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine. Усі гроші від реклами та реалізації квитків будуть спрямовані на допомогу Україні.