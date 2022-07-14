Україна виборола дві медалі у шостий день Всесвітніх ігор-2022

Українські спортсмени продовжують успішно виступати у Бірмінгемі, інформує ZN.ua.

Україна виборола дві медалі у шостий день Всесвітніх ігор-2022
Онопрієнко здобула бронзову медаль
© НОК України

Збірна України здобула дві нагороди у шостий день Всесвітніх ігор-2022 в американському Бірмінгемі.

Срібну медаль у єдиноборстві ушу виграла Аліна Крисько, яка посіла друге місце у подвійній дисципліні дао шу та гунь шу.

Вікторія Онопрієнко успішно виступила у художній гімнастиці - у її активі бронзова нагорода у вправах зі стрічкою.

У медальному заліку Україна замикає топ-5. На рахунку українських спортсменів 26 медалей - 9 золотих, 7 срібних та 10 бронзових.

Нагадаємо, Всесвітні ігри є аналогом Олімпіади для неолімпійських видів спорту.


Данило Слесь, ZN.ua





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