Україна виборола дві медалі у шостий день Всесвітніх ігор-2022

Збірна України здобула дві нагороди у шостий день Всесвітніх ігор-2022 в американському Бірмінгемі.

Срібну медаль у єдиноборстві ушу виграла Аліна Крисько, яка посіла друге місце у подвійній дисципліні дао шу та гунь шу.

Вікторія Онопрієнко успішно виступила у художній гімнастиці - у її активі бронзова нагорода у вправах зі стрічкою.

У медальному заліку Україна замикає топ-5. На рахунку українських спортсменів 26 медалей - 9 золотих, 7 срібних та 10 бронзових.

Нагадаємо, Всесвітні ігри є аналогом Олімпіади для неолімпійських видів спорту.