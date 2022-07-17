Україна здобула три золота у передостанній день Всесвітніх ігор-2022

Українські спортсмени вже показали свій найкращий результат в історії на турнірі, інформує ZN.ua.

Україна здобула три золота у передостанній день Всесвітніх ігор-2022
Данило Фільченко переміг у стрибках з трампліну
© Isport

Збірна України виграла п'ять медалей у дев'ятий день змагань на Всесвітніх іграх-2022 в американському Бірмінгемі.

Українцям вдалося здобути нагороди у трьох видах спорту.

Данило Фільченко посів перше місце у стрибках з трампліну. Після другого місця у кваліфікації він зумів покращити свій результат і в останній спробі фіналу став переможцем.

У спортивній акробатиці Богдан Пограничний та Данило Стецюк перемогли у чоловічій парі, випередивши американський дует у фіналі на 0,2 бали. Це перша медаль України у цій дисципліні з 2013 року.

Крім того, у спортивній акробатиці бронзу виборола жіноча команда у складі Вікторії Куницької, Олександри Мальчук та Дарії Помяновської.

Ще дві медалі українці вибороли у джіу-джитсу. Чемпіоном у вазі до 62 кг у файтингу став Богдан Мочульський, а Богдана Голуб у вазі до 63 кг дисципліни не-ваза стала другою.

Україна вже встановила власний рекорд за кількістю медалей - 39, з яких 13 золотих, 11 срібних та 15 бронзових.

Українці повернулися до топ-3 медального заліку:

1. Німеччина - 43 медалі (23 золоті + 6 срібних + 14 бронзових);

2. США - 35 (13+15+7);

3. Україна - 39 (13+11+15).


Данило Слесь, ZN.ua





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