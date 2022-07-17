Україна здобула три золота у передостанній день Всесвітніх ігор-2022
Українські спортсмени вже показали свій найкращий результат в історії на турнірі, інформує
Збірна України виграла п'ять медалей у дев'ятий день змагань на Всесвітніх іграх-2022 в американському Бірмінгемі.
Українцям вдалося здобути нагороди у трьох видах спорту.
Данило Фільченко посів перше місце у стрибках з трампліну. Після другого місця у кваліфікації він зумів покращити свій результат і в останній спробі фіналу став переможцем.
У спортивній акробатиці Богдан Пограничний та Данило Стецюк перемогли у чоловічій парі, випередивши американський дует у фіналі на 0,2 бали. Це перша медаль України у цій дисципліні з 2013 року.
Крім того, у спортивній акробатиці бронзу виборола жіноча команда у складі Вікторії Куницької, Олександри Мальчук та Дарії Помяновської.
Ще дві медалі українці вибороли у джіу-джитсу. Чемпіоном у вазі до 62 кг у файтингу став Богдан Мочульський, а Богдана Голуб у вазі до 63 кг дисципліни не-ваза стала другою.
Україна вже встановила власний рекорд за кількістю медалей - 39, з яких 13 золотих, 11 срібних та 15 бронзових.
Українці повернулися до топ-3 медального заліку:
1. Німеччина - 43 медалі (23 золоті + 6 срібних + 14 бронзових);
2. США - 35 (13+15+7);
3. Україна - 39 (13+11+15).