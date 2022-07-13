"Динамо" провело два матчі за день проти французького "Ліона"

Кияни зіграли два спаринги.

Команди обмінялися перемогами
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12 липня "Динамо" провело два товариські матчі проти французького "Ліона".

У першому спарингу, який розпочався о 19:00, кияни перемогли французів із рахунком 3:1.

"Ліон" - "Динамо" - 1:3

Голи: Ель-Арух, 60 - Антюх, 28, Супряга, 57, Волошин, 87.

Стартовий склад "Динамо": Бойко, Вівчаренко, Бурда, Сирота, Кравченко, Андріївський, Шепелєв, Гармаш, Антюх, Ванат, Супряга.

У другому спарингу о 22:00 команди вийшли вже у більш бойових складах, а зустріч завершилася розгромною перемогою "Ліона" з рахунком 3:0.

"Ліон" – "Динамо" – 3:0

Голи: Лукеба, 53, Буайє, 74, Лега, 77.

Стартовий склад "Динамо": Бущан, Караваєв, Попов, Забарний, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Вербич, Циганков, Бесєдін

Нагадаємо, динамівці ведуть підготовку до старту у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Кияни зустрінуться з турецьким "Фенербахче" 20 та 27 липня.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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