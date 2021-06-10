Стадион "Металлист" передан в собственность Харькова. Футбол

Областной совет проголосовал за отказ от своего спорткомплекса.

Харьковский областной совет передал стадион "Металлист" в коммунальную собственность Харькова.

Об этом сообщается на сайте областного совета.

Харьковской территориальной общине передано коммунальное предприятие "Областной спортивный комплекс Металлист", а также недвижимое и движимое имущество, закрепленное за ним на Плехановской улице в Харькове.

Спорткомплекс "Металлист" включает в себя футбольное поле, четыре трибуны на 40 тыс. мест, 16 мини-футбольных полей, теннисный корт, баскетбольную площадку, два конференц-зала, четыре ресторана, сувенирный магазин. Общая площадь здания стадиона составляет 28,3 тыс. кв. м. К спорткомплексу относится земельный участок площадью 7,08 га.

В ремонт арены перед чемпионатом Европы по футболу 2012 года было вложено $95 млн, из которых $30 млн - собственные средства бывшего владельца ФК "Металлист" Александра Ярославского.

В 2013 году "Металлист" вместе со стадионом был продан олигарху Сергею Курченко, который после побега в РоSSию постепенно перестал финансировать клуб.

В 2021 году Ярославский договорился с городским советом о восстановлении клуба и анонсировал реконструкцию стадиона, клубной базы и академии клуба.

Ярославский намерен возродить "Металлист" на базе "Металла", который по итогам сезона вышел в Первую лигу. Старый "Металлист" прекратил существование в 2016 году.