Вслед за УЕФА, отреагировали на новую форму сборной Украины и в ФИФА. Футбол

На футболке изображен силуэт Украины с полуостровом Крым.

Вслед за УЕФА, отреагировали на новую форму сборной Украины и в ФИФА
Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что утверждение экипировок национальных команд на чемпионате Европы является прерогативой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Принятие экипировки команд остается на усмотрение соответствующего организатора турнира, в данном случае УЕФА. Таким образом, организатор турнира имеет право устанавливать соответствующие требования к экипировке, которые обязаны соблюдать команды-участницы", - цитирует "Спорт-Экспресс" ответ пресс-службы ФИФА на запрос роSSийских журналистов.

"Выполняя эту работу, организаторы турнира должны добиваться того, чтобы вся используемая экипировка отвечала правилам игры в футбол, публикуемым Международным советом футбольных ассоциаций и доступным на официальном сайте совета. Учитывая вышеизложенное, поскольку организатором данного турнира является не ФИФА, этот вопрос не попадает в зону нашей непосредственной ответственности", - отметили в ФИФА.

"Однако мы хотим подчеркнуть, что, согласно нашему уставу, ФИФА сохраняет нейтралитет в политических вопросах и твердо верит, что политику и спорт смешивать не следует", - убеждены в Международной федерации футбола.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию в форме национальной команды перед Евро-2020.

"Ждем пятницы. На этот раз - не из-за СНБО", - написал политик на своей странице в Instagram.

Напомним, УЕФА окончательно утвердил новую форму сборной Украины на Евро-2020 с Крымом и лозунгом "Слава Украине".

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