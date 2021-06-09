Вслед за УЕФА, отреагировали на новую форму сборной Украины и в ФИФА. Футбол

На футболке изображен силуэт Украины с полуостровом Крым.

Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что утверждение экипировок национальных команд на чемпионате Европы является прерогативой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Принятие экипировки команд остается на усмотрение соответствующего организатора турнира, в данном случае УЕФА . Таким образом, организатор турнира имеет право устанавливать соответствующие требования к экипировке, которые обязаны соблюдать команды-участницы", - цитирует "Спорт-Экспресс" ответ пресс-службы ФИФА на запрос роSSийских журналистов.

"Выполняя эту работу, организаторы турнира должны добиваться того, чтобы вся используемая экипировка отвечала правилам игры в футбол, публикуемым Международным советом футбольных ассоциаций и доступным на официальном сайте совета. Учитывая вышеизложенное, поскольку организатором данного турнира является не ФИФА, этот вопрос не попадает в зону нашей непосредственной ответственности", - отметили в ФИФА.

"Однако мы хотим подчеркнуть, что, согласно нашему уставу, ФИФА сохраняет нейтралитет в политических вопросах и твердо верит, что политику и спорт смешивать не следует", - убеждены в Международной федерации футбола.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию в форме национальной команды перед Евро-2020.

"Ждем пятницы. На этот раз - не из-за СНБО", - написал политик на своей странице в Instagram.