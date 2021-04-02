В Сербии футбольного арбитра отправили в тюрьму за судейство в матче чемпионата

Сербский арбитр Срджан Обрадович получил 15-месячный тюремный срок и был отстранен от футбольной деятельности на 10 лет за злоупотребление своими полномочиями в матче чемпионата страны между командами "Спартак" из Суботицы и "Раднички" из Ниша, сообщает N1.

Поединок состоялся еще в мае 2018 года и завершился победой "Спартака" - 2:0.

В той встрече рефери допустил ряд ошибок в пользу хозяев поля - "Спартака", а также безосновательно назначил пенальти в ворота команды из Ниша, обосновав это игрой рукой.

Судейство Обрадовича рассмотрел суд города Новый Сад. Затем делом занималось управление по борьбе с коррупцией.

По мнению суда, действия арбитра привели к тому, что "Спартак" получил преимущество в борьбе за место в еврокубках.

При этом адвокат Обрадовича заявил, что доказательств преднамеренных действий рефери нет, и решение суда следует отменить.

Добавим, что в том сезоне "Раднички" и "Спартак" набрали в чемпионате одинаковое количество очков, но по дополнительным показателям клуб из Ниша занял третье место, а из Суботицы - четвертое.

Обе команды попали в первый раунд квалификации Лиги Европы.