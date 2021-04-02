В Сербии футбольного арбитра отправили в тюрьму за судейство в матче чемпионата

Безосновательное назначение пенальти повлияло на решение Фемиды.

В Сербии футбольного арбитра отправили в тюрьму за судейство в матче чемпионата
Срджан Обрадович
Фото: twitter.com/GoalTurkiye

Сербский арбитр Срджан Обрадович получил 15-месячный тюремный срок и был отстранен от футбольной деятельности на 10 лет за злоупотребление своими полномочиями в матче чемпионата страны между командами "Спартак" из Суботицы и "Раднички" из Ниша, сообщает N1.

Поединок состоялся еще в мае 2018 года и завершился победой "Спартака" - 2:0.

В той встрече рефери допустил ряд ошибок в пользу хозяев поля - "Спартака", а также безосновательно назначил пенальти в ворота команды из Ниша, обосновав это игрой рукой.

Судейство Обрадовича рассмотрел суд города Новый Сад. Затем делом занималось управление по борьбе с коррупцией.

По мнению суда, действия арбитра привели к тому, что "Спартак" получил преимущество в борьбе за место в еврокубках.

При этом адвокат Обрадовича заявил, что доказательств преднамеренных действий рефери нет, и решение суда следует отменить.

Добавим, что в том сезоне "Раднички" и "Спартак" набрали в чемпионате одинаковое количество очков, но по дополнительным показателям клуб из Ниша занял третье место, а из Суботицы - четвертое.

Обе команды попали в первый раунд квалификации Лиги Европы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинскую шахматистку лишили победы на чемпионате мира среди студентов из-за подозрений в читерствеУкраинскую шахматистку лишили победы на чемпионате мира среди студентов из-за подозрений в читерстве
Миколенко побил антирекорд сборной Украины, установленный еще в прошлом столетииМиколенко побил антирекорд сборной Украины, установленный еще в прошлом столетии
Ушел из жизни вице-президент киевского "Динамо"Ушел из жизни вице-президент киевского "Динамо"
Наставник Малиновского и Коваленко стал лучшим тренером года в ИталииНаставник Малиновского и Коваленко стал лучшим тренером года в Италии
Матч отбора Кубка африканских наций не был завершен: арбитр потерял сознание во время игрыМатч отбора Кубка африканских наций не был завершен: арбитр потерял сознание во время игры
Блок рекламы


Похожие новости
Азербайджан обратится в ФИФА из-за появления флага Нагорного Карабаха на матче сборной Армении. ФутболАзербайджан обратится в ФИФА из-за появления флага Нагорного Карабаха на матче сборной Армении. Футбол
Михайлюк в матче против "Торонто" установил два личных рекордаМихайлюк в матче против "Торонто" установил два личных рекорда
Япония отгрузила в ворота Монголии 14 мячей в матче отбора ЧМ-2022. ФутболЯпония отгрузила в ворота Монголии 14 мячей в матче отбора ЧМ-2022. Футбол
Лучший игрок сборной Украины в матче против Финляндии предложен турецкому "Трабзонспору". ФутболЛучший игрок сборной Украины в матче против Финляндии предложен турецкому "Трабзонспору". Футбол
Украина на предпоследней минуте упустила победу в отборочном матче Чемпионата мира-2022Украина на предпоследней минуте упустила победу в отборочном матче Чемпионата мира-2022
Национальная сборная по футболу увидит эмоции болельщиков на матче Украина - ФинляндияНациональная сборная по футболу увидит эмоции болельщиков на матче Украина - Финляндия
Украина ответила на решение CAS о присуждении сборной технического поражения в матче Лиги наций. ФутболУкраина ответила на решение CAS о присуждении сборной технического поражения в матче Лиги наций. Футбол
CAS оставил в силе техническое поражение Украины в матче со Швейцарией. ФутболCAS оставил в силе техническое поражение Украины в матче со Швейцарией. Футбол
Украинец Лень оформил дабл-дабл в матче НБАУкраинец Лень оформил дабл-дабл в матче НБА
В Киеве запретили проведение футбольных матчей со зрителямиВ Киеве запретили проведение футбольных матчей со зрителями
Последние новости
Подгружаем последние новости