В Сербии футбольного арбитра отправили в тюрьму за судейство в матче чемпионата
Безосновательное назначение пенальти повлияло на решение Фемиды.
Сербский арбитр Срджан Обрадович получил 15-месячный тюремный срок и был отстранен от футбольной деятельности на 10 лет за злоупотребление своими полномочиями в матче чемпионата страны между командами "Спартак" из Суботицы и "Раднички" из Ниша, сообщает N1.
Поединок состоялся еще в мае 2018 года и завершился победой "Спартака" - 2:0.
В той встрече рефери допустил ряд ошибок в пользу хозяев поля - "Спартака", а также безосновательно назначил пенальти в ворота команды из Ниша, обосновав это игрой рукой.
Судейство Обрадовича рассмотрел суд города Новый Сад. Затем делом занималось управление по борьбе с коррупцией.
По мнению суда, действия арбитра привели к тому, что "Спартак" получил преимущество в борьбе за место в еврокубках.
При этом адвокат Обрадовича заявил, что доказательств преднамеренных действий рефери нет, и решение суда следует отменить.
Добавим, что в том сезоне "Раднички" и "Спартак" набрали в чемпионате одинаковое количество очков, но по дополнительным показателям клуб из Ниша занял третье место, а из Суботицы - четвертое.
Обе команды попали в первый раунд квалификации Лиги Европы.