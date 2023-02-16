В Ірані повідомили про проведення футбольного товариського матчу з Росією

Збірна Ірану з футболу вирішила провести товариський матч із Росією у Тегерані, повідомляє Persian Soccer .

Гра запланована на березень, цю інформацію підтвердив президент федерації футболу Ірану Мехді Таж.

Нагадаємо, УЄФА та ФІФА минулого року усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних турнірів, включаючи чемпіонати світу, Європи та клубні єврокубки.

Також РФ втратила право на проведення міжнародних футбольних заходів на своїй території під егідою обох організацій.

Цієї зими російські клуби знаходяться на зборах у Туреччині, де грають спаринги проти європейських команд.