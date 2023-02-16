В Ірані повідомили про проведення футбольного товариського матчу з Росією

Команди проведуть контрольний поєдинок.

В Ірані повідомили про проведення футбольного товариського матчу з Росією
Іран під час війни РФ з Україною постачає окупантам БПЛА
© depositphotos / Ruletkka

Збірна Ірану з футболу вирішила провести товариський матч із Росією у Тегерані, повідомляє Persian Soccer.

Гра запланована на березень, цю інформацію підтвердив президент федерації футболу Ірану Мехді Таж.

Нагадаємо, УЄФА та ФІФА минулого року усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних турнірів, включаючи чемпіонати світу, Європи та клубні єврокубки.

Також РФ втратила право на проведення міжнародних футбольних заходів на своїй території під егідою обох організацій.

Цієї зими російські клуби знаходяться на зборах у Туреччині, де грають спаринги проти європейських команд.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Мудрик забив розкішний гол на тренуванні "Челсі"Мудрик забив розкішний гол на тренуванні "Челсі"
Український боксер Вихрист несподівано зазнав першої поразки в кар'єріУкраїнський боксер Вихрист несподівано зазнав першої поразки в кар'єрі
Клуб УПЛ "Минай" зробив офіційну заяву про бійку з росіянами в ТуреччиніКлуб УПЛ "Минай" зробив офіційну заяву про бійку з росіянами в Туреччині
"За все платить "Газпром": Чехія приєдналася до бойкоту чемпіонатів світу-2023 з боксу"За все платить "Газпром": Чехія приєдналася до бойкоту чемпіонатів світу-2023 з боксу
"Їм потрібно приїхати на Донбас": футболіст "Шахтаря" жорстко розкритикував МОК за можливий допуск росіян"Їм потрібно приїхати на Донбас": футболіст "Шахтаря" жорстко розкритикував МОК за можливий допуск росіян
Блок рекламы


Похожие новости
На війні з Росією загинув відомий український тренер з боксуНа війні з Росією загинув відомий український тренер з боксу
Росію позбавили права на проведення матчу за Суперкубок УЄФА-2023Росію позбавили права на проведення матчу за Суперкубок УЄФА-2023
Український футболіст став героєм матчу чемпіонату БельгіїУкраїнський футболіст став героєм матчу чемпіонату Бельгії
Баскетболісти влаштували масову бійку прямо під час матчу НБАБаскетболісти влаштували масову бійку прямо під час матчу НБА
В УАФ вважають незаконним можливе проведення позачергового конгресу з виборами нового президентаВ УАФ вважають незаконним можливе проведення позачергового конгресу з виборами нового президента
ФІФА розглядає три формати проведення ЧС-2026ФІФА розглядає три формати проведення ЧС-2026
В Ірані вбили чоловіка, який святкував поразку збірної від США на ЧС-2022В Ірані вбили чоловіка, який святкував поразку збірної від США на ЧС-2022
Зірковий польський голкіпер програв суперечку Мессі прямо під час матчу ЧС-2022Зірковий польський голкіпер програв суперечку Мессі прямо під час матчу ЧС-2022
Під час матчу ЧС-2022 на поле вибіг уболівальник із закликом врятувати УкраїнуПід час матчу ЧС-2022 на поле вибіг уболівальник із закликом врятувати Україну
Промоутер назвав можливі країни для проведення бою Усик – Ф'юріПромоутер назвав можливі країни для проведення бою Усик – Ф'юрі
Последние новости
Подгружаем последние новости