Журнал France Football вышел с фотографией Месси в форме ПСЖ. Футбол

Париж - как один из вариантов трудоустройства аргентинца.

Свежий номер авторитетного журнала France Football вышел с изображением на обложке Лионеля Месси в форме "Пари Сен-Жермен".

Лионель Месси
Фото: France Football
Лионель Месси

На страницах издания развернулась полемика - есть ли "жизнь" у аргентинца после "Барселоны".

Одним из возможных вариантов трудоустройства 33-летнего капитана "блаугранас" рассматривается именно парижский клуб.

Сам аргентинец ранее заявил, что до окончания сезона ни с кем не намерен обсуждать свое футбольное будущее.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Правнук Муссолини стал игроком "Лацио". ФутболПравнук Муссолини стал игроком "Лацио". Футбол
Глава оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио попал в сексистский скандалГлава оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио попал в сексистский скандал
У РоSSии отобрали чемпионат мира-2022 по спортивной борьбеУ РоSSии отобрали чемпионат мира-2022 по спортивной борьбе
На 102-м году жизни умер отец братьев СуркисовНа 102-м году жизни умер отец братьев Суркисов
Украинский тяжелоатлет стал чемпионом Европы из-за дисквалификации роSSиянина за допингУкраинский тяжелоатлет стал чемпионом Европы из-за дисквалификации роSSиянина за допинг
Блок рекламы


Похожие новости
Впервые в истории футбола матч мужских команд под эгидой ФИФА судила женщина
Футболист, перешедший в московское "Динамо", заявил, что скучает по сборной УкраиныФутболист, перешедший в московское "Динамо", заявил, что скучает по сборной Украины
"Шахтер" выделил Хорватии более 2 млн гривен для преодоления последствий землетрясения. Футбол"Шахтер" выделил Хорватии более 2 млн гривен для преодоления последствий землетрясения. Футбол
"Лейпцигу" запретили проводить в Германии матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля". Футбол"Лейпцигу" запретили проводить в Германии матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля". Футбол
Международная федерация футбольной истории и статистики назвала сборную десятилетия ЕвропыМеждународная федерация футбольной истории и статистики назвала сборную десятилетия Европы
Правнук Муссолини стал игроком "Лацио". ФутболПравнук Муссолини стал игроком "Лацио". Футбол
Назван лучший футболист десятилетия в Европе по версии Международной федерации футбольной истории и статистикиНазван лучший футболист десятилетия в Европе по версии Международной федерации футбольной истории и статистики
Селезнев назвал "бредом" слухи о том, что он выходил на матч пьяным. ФутболСелезнев назвал "бредом" слухи о том, что он выходил на матч пьяным. Футбол
Украинская диаспора в турецком чемпионате пополнилась защитником "Шахтера". ФутболУкраинская диаспора в турецком чемпионате пополнилась защитником "Шахтера". Футбол
Украина - девятая по количеству допинговых инцидентов в 2020 году по данным МРСС. ФутболУкраина - девятая по количеству допинговых инцидентов в 2020 году по данным МРСС. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости