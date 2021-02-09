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2021-02-09
Журнал France Football вышел с фотографией Месси в форме ПСЖ. Футбол
Париж - как один из вариантов трудоустройства аргентинца.
Свежий номер авторитетного журнала France Football вышел с изображением на обложке Лионеля Месси в форме "Пари Сен-Жермен".
Фото: France Football
На страницах издания развернулась полемика - есть ли "жизнь" у аргентинца после "Барселоны".
Одним из возможных вариантов трудоустройства 33-летнего капитана "блаугранас" рассматривается именно парижский клуб.
Сам аргентинец ранее заявил, что до окончания сезона ни с кем не намерен обсуждать свое футбольное будущее.