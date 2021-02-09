Журнал France Football вышел с фотографией Месси в форме ПСЖ. Футбол

Париж - как один из вариантов трудоустройства аргентинца.

Свежий номер авторитетного журнала France Football вышел с изображением на обложке Лионеля Месси в форме "Пари Сен-Жермен".

Фото: France Football Лионель Месси

На страницах издания развернулась полемика - есть ли "жизнь" у аргентинца после "Барселоны".

Одним из возможных вариантов трудоустройства 33-летнего капитана "блаугранас" рассматривается именно парижский клуб.

Сам аргентинец ранее заявил, что до окончания сезона ни с кем не намерен обсуждать свое футбольное будущее.