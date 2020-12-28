Роналду рассказал, что его раздражает в его сыне. Футбол

Фото: abola.pt

Накануне форварду "Ювентуса" и капитану сборной Португалии Криштиану Роналду была вручена награда "Лучшему игроку века" по версии Globe Soccer Awards.

Во время пресс-конференции по случаю этой церемонии Криштиану, в частности, рассказал о перспективах своего 10-летнего сына Криштиану-младшего в футболе.

"Посмотрим, станет ли он отличным футболистом. Иногда он пьет колу, другие газированные напитки и ест чипсы. Хотя он знает, что меня это раздражает. Иногда я ему говорю, что после занятий на беговой дорожке нужно окунуться в холодную воду, чтобы лучше восстанавливаться, а он отвечает: "Пап, там же холодно". Но это нормально, ведь ему всего лишь 10 лет", - приводит слова Роналду A Bola.

"У него есть потенциал, он быстрый, техничный и хорошо владеет мячом. Но пока это ничего не значит. Я всегда говорю ему, что для успеха нужно много работать и идти на самопожертвование. Я не собираюсь настаивать, чтобы он был футболистом, но, безусловно, мне бы этого хотелось. Я просто хочу, чтобы он был лучшим в своем деле - будь то футбол или медицина", - подчеркнул Криштиану.

Отметим, Криштиану-младший сейчас тренируется в академии туринского клуба.