Роналду рассказал, что его раздражает в его сыне. Футбол

Криштиану пытается быть лучшим даже в мелочах.

Фото: abola.pt

Накануне форварду "Ювентуса" и капитану сборной Португалии Криштиану Роналду была вручена награда "Лучшему игроку века" по версии Globe Soccer Awards.

Во время пресс-конференции по случаю этой церемонии Криштиану, в частности, рассказал о перспективах своего 10-летнего сына Криштиану-младшего в футболе.

"Посмотрим, станет ли он отличным футболистом. Иногда он пьет колу, другие газированные напитки и ест чипсы. Хотя он знает, что меня это раздражает. Иногда я ему говорю, что после занятий на беговой дорожке нужно окунуться в холодную воду, чтобы лучше восстанавливаться, а он отвечает: "Пап, там же холодно". Но это нормально, ведь ему всего лишь 10 лет", - приводит слова Роналду A Bola.

"У него есть потенциал, он быстрый, техничный и хорошо владеет мячом. Но пока это ничего не значит. Я всегда говорю ему, что для успеха нужно много работать и идти на самопожертвование. Я не собираюсь настаивать, чтобы он был футболистом, но, безусловно, мне бы этого хотелось. Я просто хочу, чтобы он был лучшим в своем деле - будь то футбол или медицина", - подчеркнул Криштиану.

Отметим, Криштиану-младший сейчас тренируется в академии туринского клуба.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Победитель Ломаченко стал лучшим боксером года по версии The RingПобедитель Ломаченко стал лучшим боксером года по версии The Ring
Украинец Поддубченко стал вторым на конкурсе данков FIBAУкраинец Поддубченко стал вторым на конкурсе данков FIBA
В услугах Зинченко заинтересованы итальянские грандыВ услугах Зинченко заинтересованы итальянские гранды
Олег Блохин отмечен высокой государственной наградой. ФутболОлег Блохин отмечен высокой государственной наградой. Футбол
Результат боя Ломаченко - Лопес признан апсетом года по версии The RingРезультат боя Ломаченко - Лопес признан апсетом года по версии The Ring
Блок рекламы


Похожие новости
Ибрагимович из полутысячи своих голов выбрал лучший. ФутболИбрагимович из полутысячи своих голов выбрал лучший. Футбол
Экс-игрок московского "Спартака" обвинил футболистов "Динамо" в применении допинга в историческом матче Лиги чемпиновЭкс-игрок московского "Спартака" обвинил футболистов "Динамо" в применении допинга в историческом матче Лиги чемпинов
Футболист "Ворсклы" помог голодающим детям ГаныФутболист "Ворсклы" помог голодающим детям Ганы
Милевский вернулся в Украинскую Премьер-лигу. ФутболМилевский вернулся в Украинскую Премьер-лигу. Футбол
В анализах Марадоны обнаружили следы препарата от шизофрении. ФутболВ анализах Марадоны обнаружили следы препарата от шизофрении. Футбол
Плевок в матче Бундеслиги стоил игроку "Боруссии" 190 тысяч евро. ФутболПлевок в матче Бундеслиги стоил игроку "Боруссии" 190 тысяч евро. Футбол
Олег Блохин отмечен высокой государственной наградой. ФутболОлег Блохин отмечен высокой государственной наградой. Футбол
Бензема стал первым в эпоху Месси и Роналду, кто выиграл награду лучшему футболисту Ла ЛигиБензема стал первым в эпоху Месси и Роналду, кто выиграл награду лучшему футболисту Ла Лиги
Роналду оставит отпечатки своих ног в Монте-Карло: Криштиану вручили награду Golden Foot. ФутболРоналду оставит отпечатки своих ног в Монте-Карло: Криштиану вручили награду Golden Foot. Футбол
Состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины. ФутболСостоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости