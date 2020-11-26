Промоутер назвал дату боя Усика за чемпионский пояс в супертяжелом весе

Промоутер бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк поделился мыслями о следующем поединке его подопечного в хэвивейте.

По словам Красюка, Усик вернется в ринг в апреле следующего года.

"Усик тяжело работал восемь месяцев, когда готовился к бою против Дерека Чисоры. Сейчас он немного отдохнет, позаботится о своем теле и расслабит голову.

Мы верим, что Александр будет готов вернуться в апреле 2021 года. Мы также рассчитываем, что Джошуа будет рядом, чтобы выполнить правила WBO по обязательной защите. Если нет, мы поборемся за вакантный титул с претендентом, назначенным WBO", - приводит слова Красюка Sky Sports.

Красюк также высказался о потенциальном поединке против Даниэля Дюбуа, если обладатель пояса WBO Джошуа откажется выходить на ринг против Усика.

"Мне хотелось бы, чтобы мы могли сами выбрать оппонента на бой за вакантный титул. Перед тем, как думать о Дюбуа или о ком-то другом, нам нужно узнать победителя боя Джошуа - Пулев и понять его стратегию на будущее. Я могу заявить, что мы будем старательно пытаться воспользоваться статусом обязательного претендента", - подчеркнул промоутер.