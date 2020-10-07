"Реал" впервые за 40 лет не подписал ни одного игрока в летнее трансферное окно. Футбол

Мадридский "Реал" впервые за 40 лет не подписал ни одного футболиста в летнее трансферное окно, сообщает AS.

"Реал" еще несколько месяцев назад принял решение, которого он придерживался до конца летней трансферной кампании: не подписывать новые контракты. Финансовое здоровье клуба в эти трудные времена имеет приоритет над спортом.

Вместе с тем, "Королевский клуб" вернул из аренды голкипера

Андрея Лунина ( "Овьедо"), защитника Альваро Одриосола ( "Бавария") и полузащитника Мартина Едегора ( "Реал Сосьедад").

"Бланкос" по итогам четырех туров Ла Лиги возглавляет турнирную таблицу с 10 очками в активе.

Напомним, конкурент Лунина Люка Зидан ушел в "Райо Вальекано".