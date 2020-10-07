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2020-10-07
"Реал" впервые за 40 лет не подписал ни одного игрока в летнее трансферное окно. Футбол
Кризис, однако.
Флорентіно Перес (ліворуч) і Зінедін Зідан
Фото: RealMadrid.com
Мадридский "Реал" впервые за 40 лет не подписал ни одного футболиста в летнее трансферное окно, сообщает AS.
"Реал" еще несколько месяцев назад принял решение, которого он придерживался до конца летней трансферной кампании: не подписывать новые контракты. Финансовое здоровье клуба в эти трудные времена имеет приоритет над спортом.
Вместе с тем, "Королевский клуб" вернул из аренды голкипера
Андрея Лунина ( "Овьедо"), защитника Альваро Одриосола ( "Бавария") и полузащитника Мартина Едегора ( "Реал Сосьедад").
"Бланкос" по итогам четырех туров Ла Лиги возглавляет турнирную таблицу с 10 очками в активе.
Напомним, конкурент Лунина Люка Зидан ушел в "Райо Вальекано".