Украина может провести матчи Лиги наций с чемпионами мира с болельщиками при использовании термальных сканеров на стадионе. Футбол

Данную технологию протестовали во время Суперкубка УЕФА.

УЕФА рассматривает вариант с возвращением болельщиков на трибуны в ближайших матчах Лиги наций в условиях пандемии коронавируса, информирует sportarena.com.

На прошлой неделе главный европейский футбольный орган успешно протестировал технологию с использованием термальных сканеров во время матча за Суперкубок УЕФА .

На стадионе "Ференц Пушкаш Арена" в Будапеште было установлено 22 термальных сканера, автоматически проверявших температуру у 15 500 болельщиков, собравшихся на трибунах.

Система, разработанная немецкими учеными, также проверяла наличие масок на лицах болельщиков и сделала необязательным личный контакт стюардов с ними.

Отмечается, что термочувствительные камеры зафиксировали около десятка фанатов, которым пришлось проходить дополнительную проверку, после которой им отказали в проходе на стадион.

УЕФА вдохновился положительным опытом использования немецких технологий и теперь изучает возможность их внедрения на матчах Лиги наций, но только с учетом согласования с местными властями.

Напомним, сборная Украины проведет два своих ближайших матча Лиги наций против испанцев и немцев 10 и 13 октября соответственно.