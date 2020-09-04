Игроки ПСЖ, отдыхавшие с Неймаром, также заразились коронавирусом. Футбол

В парижском клубе эпидемия.

Игроки ПСЖ, отдыхавшие с Неймаром, также заразились коронавирусом
Мауро Ікарді (праворуч) і Кейлор Навас
Фото: Twitter

Стало известно, что еще три футболиста "Пари Сен-Жермен" заразились коронавирусом, сообщает L'?quipe.

Новыми инфицированными оказались форвард Мауро Икарди, голкипер Кейлор Навас и защитник Маркиньос. Первые двое отдыхали на Ибице вместе с Неймаром, который также оказался среди зараженных.

Таким образом, COVID-19 обнаружен уже у шести игроков парижской команды.

Напомним, ранее коронавирус обнаружили у Анхеля Ди Марии и Леандро Паредеса.

Ближайший матч парижан запланирован на 10 сентября против "Ланса" в рамках второго тура Лиги 1.

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