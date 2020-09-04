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2020-09-04
Игроки ПСЖ, отдыхавшие с Неймаром, также заразились коронавирусом. Футбол
В парижском клубе эпидемия.
Мауро Ікарді (праворуч) і Кейлор Навас
Фото: Twitter
Стало известно, что еще три футболиста "Пари Сен-Жермен" заразились коронавирусом, сообщает L'?quipe.
Новыми инфицированными оказались форвард Мауро Икарди, голкипер Кейлор Навас и защитник Маркиньос. Первые двое отдыхали на Ибице вместе с Неймаром, который также оказался среди зараженных.
Таким образом, COVID-19 обнаружен уже у шести игроков парижской команды.
Напомним, ранее коронавирус обнаружили у Анхеля Ди Марии и Леандро Паредеса.
Ближайший матч парижан запланирован на 10 сентября против "Ланса" в рамках второго тура Лиги 1.