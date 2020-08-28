Агент Месси сообщил ПСЖ, что его сын решил перейти в "Манчестер Сити". Футбол

Парижане готовы были включиться в борьбу за аргентинца.

Агент Месси сообщил ПСЖ, что его сын решил перейти в "Манчестер Сити"
Леонардо
Фото: radikal.ru

Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо позвонил отцу Лионеля Месси Хорхе, который одновременно является агентом футболиста, чтобы заявить о заинтересованности французского клуба в трансфере 33-летнего форварда этим летом, сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Equipe.

Однако Хорхе Месси ответил, что сын выбрал "Манчестер Сити".

Ожидается, что в ближайшее время капитан "Барсы" проведет пресс-конференцию, на которой и сообщит о своем решении. Ранее Лионель уже известил руководство "Барселоны", что хочет покинуть клуб в межсезонье.

Информацию подтвердили и боссы каталонцев.

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