Продана легендарная команда Формулы-1

Компания Williams Grand Prix Engineering Limited, частью которой является команда Формулы-1 "Уильямс", была выкуплена американской Dorliton Capital за € 152 млн, сообщает championat.com.

К Dorliton Capital также перешли миноритарный пакет акций Williams Advanced Engineering и все другие торговые активы и обязательства, включая всю задолженность группы перед третьими лицами.

Напомним, по условиям соглашения, Dorliton Capital сохранит название команды Ф-1 "Уильямс", а также индекс болидов FW - в честь Фрэнка Уильямса. Гоночный коллектив продолжит базироваться в Гроув.

Операцию единогласно поддержал совет директоров "Уильямса", включая сэра Фрэнка, который решил, что такой вариант обеспечит долгосрочный успех команде в Формуле-1.