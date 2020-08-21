Продана легендарная команда Формулы-1

Dorliton Capital выкупила "Уильямс".

Продана легендарная команда Формулы-1
"Вільямс"
Фото: motorsport.com

Компания Williams Grand Prix Engineering Limited, частью которой является команда Формулы-1 "Уильямс", была выкуплена американской Dorliton Capital за € 152 млн, сообщает championat.com.

К Dorliton Capital также перешли миноритарный пакет акций Williams Advanced Engineering и все другие торговые активы и обязательства, включая всю задолженность группы перед третьими лицами.

Напомним, по условиям соглашения, Dorliton Capital сохранит название команды Ф-1 "Уильямс", а также индекс болидов FW - в честь Фрэнка Уильямса. Гоночный коллектив продолжит базироваться в Гроув.

Операцию единогласно поддержал совет директоров "Уильямса", включая сэра Фрэнка, который решил, что такой вариант обеспечит долгосрочный успех команде в Формуле-1.

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