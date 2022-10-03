В Україні може з'явитися професійна футбольна команда ЗСУ

Це може статися вже найближчим часом.

В Україні може з'явитися професійна футбольна команда ЗСУ
Вже наступного сезону команда може зіграти в УПЛ.
© Сухопутні війська ЗСУ/Facebook

Президент УАФ Андрій Павелко повідомив про те, що в Україні може з'явитися професійна футбольна команда ЗСУ.

"В УАФ є ідея, щоб з наступного року в чемпіонаті України була команда ЗСУ. Я впевнений, що ми до цього прийдемо, ця команда буде найулюбленішою в країні. Соррі, але ні "Шахтар", ні "Динамо", ні "Дніпро" не зможуть тягатися по вболівальникам з командою ЗСУ.

Це буде справжня команда наших хлопців, які служать у ЗСУ. Це буде дуже важливим кроком для розвитку футболу та підтримки наших героїв. Зараз вся країна вболіває за ЗСУ на фронті. Команда буде зібрана з найкращих хлопців, вона радуватиме вболівальників у чемпіонаті", – цитує Павелко "Україна Зараз".

Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".

24 лютого цього року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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